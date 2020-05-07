З початку року запорізькі аудитори попередили порушення у сфері закупівель на суму 28,89 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за результатами відпрацювання процедур публічних закупівель впродовж січня-квітня 2020 року провели моніторинг 110 процедур закупівель, виявили порушень законодавства у сфері закупівель на суму 254,29 млн грн та попередили зайві витрати державних коштів на суму 28,89 млн гривень.
Через виявлені порушення відмінено 8 процедур закупівель на суму
27,88 млн грн, розірвано 5 укладених договорів на суму 1,01 млн гривень.
До того ж проведено 8 перевірок закупівель, під час яких встановлено порушення законодавства, що призвели до збитків, на загальну суму
4 468,97 млн грн. За результатами перевірок до суду направлено 39 протоколів про адміністративне правопорушення.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області