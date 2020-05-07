ЗАХОДИ НА ЧЕСТЬ ДНЯ ПАМ’ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ І ДНЯ ПЕРЕМОГИ НАД НАЦИЗМОМ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Україна разом з усім світом 8 та 9 травня відзначатиме День пам’яті та примирення і 75-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко зазначив, що Україна традиційно вшановує День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У ці дні важливо згадати непересічну роль українців у перемозі у Другій світовій війні, висловити повагу всім борцям проти нацизму, увічнити пам’ять про загиблих воїнів та жертв війни.
Українці воювали на боці антигітлерівської коаліції і зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини. Ціною цього стали надзвичайні втрати упродовж 1939-1945 років – українців та інших народів, які проживали на нашій землі й боролися проти тоталітарних режимів, адже загинуло понад сім мільйонів осіб.
– Ми добре знаємо ціну війни, тому плекаємо мир. Ми шануємо подвиг ветеранів, котрі боролися з нацизмом і перемогли його. Та на увагу і пам’ять заслуговують усі, кого торкнулась війна – військовополонені, остарбайтери, підпільники, діти війни, цивільні, які постраждали від окупації і бойових дій, що прокотилися через їхні міста і села. Війна – це не лише бої. Це мільйони людських бід, які тривали роками. Зараз, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором. Ця боротьба триває щоденно вже шість років і ми не маємо права програти, бо, як і тоді, захищаємо рідну землю, боронимо своє право вільно обирати майбутнє. Для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності. Міць наших збройних сил є запорукою існування держави та збереження прав людини для громадян. Жодна країна не може претендувати на визнання власної виняткової ролі у перемозі над нацизмом. Перемога – плід титанічних зусиль десятків держав та сотень народів, – підкреслив Владислав Мороко.
Знаходячись в умовах карантину, заклади культури проводять традиційні урочисті заходи з відзначення Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги за допомогою новітніх технологій. Ми вітаємо наших шановних ветеранів, людей старшого покоління, творчістю висловлюємо повагу і любов.
З 5 травня Централізована бібліотечна система для дітей м. Запоріжжя розпочала у соціальній мережі Facebook бібліопарад «Величний подвиг», приурочений до Дня пам’яті та примирення та 75-ої річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У рамках бібліопараду дитячі бібліотеки міста Запоріжжя ознайомлять дітей з творами, в яких відображені події Другої світової війни та подвиги героїв, які відстояли мир. Детальна інформація за посиланням.
Центр національних культур «Сузір’я» у соціальній мережі Facebook розповідає про представників різних національностей, ветеранів Другої світової війни, які жили серед нас, визволяли нашу Україну. Зокрема це Нурієв Нурі Алі Огли – почесний громадянин Запоріжжя, військовий хірург, який тільки під час Другої світової війни прооперував понад 18 тисячі осіб, а ще 11 тисяч осіб під час роботи у військовому шпиталі. З інформацією Центру національних культур «Сузір’я» можна ознайомитися за посиланням.
З 4 по 10 травня Запорізька обласна філармонія у соціальній мережі Facebook, в instagram, на YouTube-каналі проводить цикл музичних вітань солістів філармонії «Шануємо, пам’ятаємо, перемагаємо!». 9 травня об 11.00 на цих сторінках пройде концерт артистів філармонії «Весна Перемоги», а о 16.00 відбудеться концерт академічного симфонічного оркестру «Симфонія єднання».
Запорізький академічний обласний театр юного глядача з 1 травня на сайті театру та в соціальних мережах виставляє номери програми «1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо».
Запорізький обласний краєзнавчий музей з 8 травня запрошує на своїй сторінці в Facebook на віртуальну екскурсію експозицією «Запоріжжя в період Другої світової війни».
7 травня о 13.00 на YouTube каналі Запорізького обласного методичного центру культури і мистецтва за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ОДА відбудеться трансляція святкового онлайн-концерту «Ми пам’ятаємо». Участь в концерті візьмуть професійні та аматорські творчі колективи, окремі виконавці нашої області. Концерт можна буде переглянути за посиланням.
Цікаві заходи відбудуться по всій області. Зокрема, Василівський історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» підготував проєкт «Музейний простір» – «Окуповане Запоріжжя. Страшна правда війни», який з 8 травня можна переглянути біля музею просто неба.
У Мелітополі телеканал ТВМ за сприяння закладів культури проводить цикл передач «Мелітополь 1939-1945: шлях до Перемоги», 9 травня відбудеться святковий онлайн-концерт «Листи з 45-го». У соцмережах стартували віртуальний флешмоб #дякуюємозаперемогу, екоакція «Ми пам’ятаємо» та інші. Також створено алею сітілайтів «26 переможців мелітопольців».
Нагадаємо, в області стартувала історико-патріотична акція #Пам’ятаємо_Перемагаємо у групі в соціальній мережі Facebook.
Запрошуємо всіх до онлайн-відвідин заходів до Дня пам’яті та примирення і 75-тої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Звертаємося до молоді – допоможіть своїм дідусям, бабусям, прадідусям і прабабусям, родичам похилого віку стати глядачами цих заходів, зробіть їм такий подарунок!
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю