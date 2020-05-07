ЗТМК ПЕРЕДАЛО ЛІКАРНЯМ ЗАПОРІЖЖЯ НОВЫЙ ТРАНШ ДОПОМОГИ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ВІРУСОМ COVID-19

Запорізький титано-магнієвий комбінат», що входить в титановий бізнес Group DF, передав міській лікарні № 6 Запоріжжя засоби захисту у вигляді 5 тисяч медичних масок і 5 тисяч рукавичок.
– Це третій транш допомоги. Всього титановий бізнес Group DF закупив для лікарень області 35 тисяч медичних одноразових тришарових захисних масок і 28 тисяч одноразових медичних рукавичок. Ми продовжуємо системно допомагати місту. Відповідальний бізнес повинен допомагати місцевій владі. Сьогодні вкрай важливо допомогти убезпечити медиків, що працюють на передньому краї боротьби з коронавірусом, – коментує подію директор ТОВ «ЗТМК» Володимир Сивак.
Таким чином, благодійну допомогу від підприємств Group DF вже отримали п’ять лікарень Запоріжжя: обласна інфекційна лікарня, лікарні № 6, № 7, № 8 і № 9.
– Медики дійсно знаходяться на передньому краї і, як ніхто, потребують захисту. Ми щиро вдячні відповідальному бізнесу міста за допомогу. Коли береш – наповнюєш руку, коли даєш – наповнюєш серце. Це – якраз про бізнеси Group DF, що у важку хвилину підставляє нам плече і допомагає, – прокоментувала Галина Бурназ, завідуюча поліклінічним відділенням КП «Міська лікарня №6».
Раніше підприємства титанового бізнесу Group DF придбали лабораторний комплекс для Запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України та відремонтували апарат ШВЛ для обласної інфекційної лікарні.
Починаючи з кінця березня, ЗТМК безкоштовно постачає Запоріжжю і області дезінфікуючий засіб – гіпохлорит кальцію для дезінфекції парадних багатоповерхівок, зупинок громадського транспорту.
Підприємства Group DF допомогли 93 медичним установам в 18 областях, в 75 населених пунктах України.
Прес-центр ЗТМК