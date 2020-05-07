Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №17 від 07.05.2020 р.

Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №17 від 07.05.2020 р.

Друзі! У четвер, 7 травня,  виходить у світ черговий випуск  Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів   «Запорізької правди», в якому йтиметься про  важливі події у житті  мешканців нашої області.

             Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».

Нинішній наш випуск виходить у світ напередодні Днів пам’яті і примирення, вшанування жертв і героїв Другої світової війни. Дистанцюючись від  «побєдобєсія», ми віддаємо данину глибокої поваги ветеранам,  реальним свідкам та учасникам тої  війни. Адже  з кожним роком їх  залишається все менше. Настане день, коли вони  всі підуть від нас у вічність. І дуже важливо не забувати їх величний подвиг і високу жертовність в ім’я людства.

Лист із минулого, що надійшов на адресу редакції напередодні святкування 75-ої річниці Перемоги, сколихнув забулі сторінки історії і повернув нам пам’ять про людей, які зробили свій внесок у боротьбу проти фашизму. Тож дізнаємось про долю  солдатів-саперів, котрі в 1941 році підірвали міст через залізницю біля села Чапаєвка і на певний час зупини просування ворожих військ територією нашої рідної землі.

А ще  ми інформуватимемо своїх читачів про  таке.

Коли завершиться карантин? Як змінюється кількість тих, хто на тест про COVID-19 дає позитивну відповідь? Де зафіксовані осередки  розповсюдження коронавірусу?  Все про епідемію на Запоріжжі читайте  у нашій рубриці «На часі».

Піднімаємо й інші   важливі соціальні проблеми.

Зокрема, подамо підтвердження того, що додаткові соцвиплати  у розмірі 1000 грн на призначення  субсидій не вплинуть. Також оприлюднимо позицію депутатів обласної ради щодо функціонування «ветеранського відділення» у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Розкажемо про спроби вирішити  низку інших соцпроблем.

Також спонукаємо вас замислитися над питаннями  уроків історії, втім не у рамках шкільної програми.

Переоцінку цінностей пропонуємо провести нашим читачам, отримавши нову інформацію про Другу світову війну. Тепер, коли все потаємне нарешті стало явним, і ми отримали правдиві свідчення про справжній стан справ на фронтах тої війни, можемо, врешті,  зрозуміти: зло подолати вдасться, лише об’єднавши зусилля всіх людей доброї волі. Про те, чому Другий фронт реально був першим, дізнайтесь із публікації в нашій газеті.

 Познайомимо і з видатними постатями.

День мами відзначатимемо  у неділю, 10 травня. Прочитавши у нашій газеті щемну історію про  Олександру Деревську – жінку, яка, втративши власну єдину дитину, всиновила і виховала 48(!) сиріт війни, не забудьте зателефонувати своїм матусям і, вітаючи їх із святом, розказати, що любите їх понад усе.

Подаємо й  корисну ужиткову інформацію.

Кабмін запустив проєкт “Дороги та робота”: шукають шляховиків без досвіду і пропонують навчання та мінімальну зарплату – 9 670 грн. Як долучитись до проекту безробітним запоріжцям, читайте у нашій газеті в рубриці «Працевлаштування».

Спонукаємо наших читачів і до корисного дозвілля

Творчий колектив Запорізької обласної філармонії дбає про своїх глядачів та поціновувачів музичного мистецтва навіть в умовах карантину. Щоб  пережити  нинішній форс-мажор, філармонія шукає нові шляхи спілкування із запорізькою публікою.  КЗ «Запорізька обласна філармонія» Запорізької обласної ради запрошує  поціновувачів творчості артистів до перегляду відеозаписів концертів, підписавшись на  канал в YouTube , а незабаром концертні програми будуть запропоновані слухачам у системі online-переглядів

А у  традиційній  рубриці «Дивина тижня»   ми   здивуємо  своїх читачів розповіддю про …  білих птахів з чорною ознакою. Де вони були помічені? Читайте ПравдуЗП!

Також  саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди,  безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд   та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату  у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.

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