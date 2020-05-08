Банки на два мільйони збільшили податкові відрахування з процентів запорізьких вкладників

З початку року фінансові установи регіону перерахували до бюджету 19 мільйонів 450 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб з процентів за депозитами (без врахування даних великих платників Запорізького управління Офісу ВПП ДПС). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, рівень сплати до аналогічного періоду 2019 року збільшився на 2 мільйони 100 тисяч або на 12,3 відсотка.
Найбільші суми надійшли з доходів вкладників м. Запоріжжя – 17,7 мільйона гривень. Фінансові установи м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 529 тисяч, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів сплатили 494 тисячі, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – понад 200 тисяч, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 159 тисяч тощо.
Нагадаємо, нараховані проценти за вкладами у банках, кредитних спілках та інших фінустановах оподатковуються за ставкою ПДФО 18 відсотків та військовим збором у розмірі 1,5 відсотка.
Податкові агенти, які нараховують доходи у вигляді процентів у податковому розрахунку за формою 1-ДФ, відображають загальну суму нарахованих у звітному податковому періоді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок та загальну суму утриманого з них податку. При цьому інформація про суми банківського рахунку або ощадного сертифіката чи вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників до органів податкової служби не передаються.
Головне управління ДПС у Запорізькій області