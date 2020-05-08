Понад 208 млн грн отримали лікарні Запорізької області за квітень в межах Програми медичних гарантій

208,4 млн грн виплатила НСЗУ 70-ти медичним закладам Запорізької області, які надають екстрену та спеціалізовану допомогу за квітень в межах Програми медичних гарантій. Всього по Україні НСЗУ виплатила понад 4,4 млрд грн 1619-ти закладам. З них 466 млн отримали 25 центрів екстреної медичної допомоги.
1594 спеціалізованих закладів отримали за квітень близько 4 млрд грн за договором з НСЗУ. З яких понад 17,7 млн грн було перераховано приватним закладам та лікарям-ФОП. У Запорізькій області найбільші суми нарахувань за контрактом з НСЗУ з комунальних закладів отримали Запорізька обласна клінічна лікарня – 15,4 млн грн, Запорізький регіональний протипухлинний центр – 12,4 млн грн та Бердянське територіальне медичне об’єднання – 12,2 млн грн.
Нагадаємо, з 1 квітня пацієнт вільно обирає лікарню та лікаря не лише на первинці, а і для спеціалізованої допомоги. На вибір пацієнта не впливає ані реєстрація, ані форма власності закладу. Головна умова вибору – контракт лікарні з НСЗУ. Всього 61 приватний медзаклад і 4 лікаря-ФОП підписали договір з НСЗУ на надання послуг зі спеціалізованої медичної допомоги та отримали в квітні понад 17,7 млн грн. До топ-3 приватних центри за розміром оплати від НСЗУ входить ТОВ “Фрезеніус Медикал Кер Україна” (6,6 млн грн), ПАТ “Мотор Січ” (1,7 млн грн), а також ТОВ “Багатопрофільна клініка Святого Миколая” (майже 1,7 млн грн).
Запорізька область посідає друге місце після Києва за сумою виплат приватним медичним закладам – в області 4 приватних заклади отримали більше 4 млн грн за контрактами з НСЗУ у квітні.
Умовою фінансування є надання закладами електронної звітності. Кожна надана послуга, кожна консультація фіксується в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Достовірні дані – основа для прийняття рішень, в тому числі й фінансових. З 1 квітня в ЕСОЗ лікарі виписали пацієнтам понад 100 тис. електронних направлень. З них близько 82% – направлення на консультацію спеціаліста, 10% – на візуальні дослідження, 3% – на лабораторні процедури. Решта 5% – це інші види направлень. Також в ЕСОЗ вже зроблено понад 2 млн електронних медичних записів.
Очільниця НСЗУ Оксана Мовчан:
“Національна служба здоров’я – надійний фінансовий партнер медичних закладів. Ми в повному обсязі і вчасно платимо закладу за надані послуги пацієнтам. І ця фінансова стабільність працює в інтересах пацієнта. Це стосується і первинки, і програми “Доступні ліки”, а з 1 квітня – і спеціалізованої допомоги. НСЗУ підтримує збільшення обсягу коштів на систему охорони здоров’я. Проте, виступає за раціональне використання наявних ресурсів. Для того, щоб пацієнти могли отримати якіснішу допомогу. А ефективні лікарні – більше коштів. Кожна гривня бюджету Програми медичних гарантій працюватиме на пацієнта.”
Бюджет Програми медгарантій 72 млрд грн. Близько тисячі закладів охорони здоров’я матимуть фінансування від НСЗУ в 2020 році у межах ПМГ-2020 більше, ніж було за субвенцією 2019 року.
Наприклад. Одеський обласний онкодиспансер в 2020 році за контрактом з НСЗУ отримає в 5 разів більше, ніж за медичною субвенцією: контракт з НСЗУ – на 260 млн грн, субвенція 2019 року – 51,3 млн грн. Рівненський обласний протипухлинний центр – в 2,6 разів більше медсубвенції 2019 року: контракт з НСЗУ – на понад 72 млн грн, субвенція-2019 – 26,9 млн грн. Фінансування Ужгородського міського пологового будинку за контрактом з НСЗУ (95,6 млн грн) в 5,4 рази більше минулорічної медичної субвенції (17,6 млн грн).
Головний лікар Рівненського обласного протипухлинного центру Григорій Максим’як:
“Наш заклад – один з найкращих в Україні. Щорічно в центрі лікування проходить близько 22,5 тис. пацієнтів, а наші лікарі роблять понад 5 тис операцій. Ми сподіваємось, що зміни, які відбуваються зараз, дозволять покращити умови для лікування пацієнтів. З НСЗУ ми уклали договір на надання послуг за дев’ятьма напрямками, які стосуються діагностики та хіміотерапевтичного, радіологічного лікування онкозахворювань у дорослих та дітей, хірургії, стаціонарної паліативної допомоги, а також пріоритетних послуг з ранньої діагностики онкозахворювань. За умовами контракту ми отримаємо 72 млн грн, це – вдвічі більше минулорічної медичної субвенції. Це означає, що в нас буде можливість в більшій мірі пролікувати пацієнтів згідно лікарського формуляру”.
Директорка Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Будяк:
“Східний міжрегіональний департамент опікується 389 закладами охорони здоров’я п’ятьох областей – Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Донецької та Луганської. Сума контрактів цих закладів з НСЗУ на 2020 рік – понад 10 млрд грн. У квітні 370 спеціалізованих закладів та 5 закладів, які надають екстрену медичну допомогу отримали понад 997 млн грн авансу від НСЗУ.
Заслуговує уваги місто Запоріжжя. Воно входить в п’ятірку міст за розміром виплат від НСЗУ – понад 142 млн грн. А БЕРДЯНСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ за кількістю груп послуг, за якими укладено контракт з НСЗУ, посідає 3 місце серед інших спеціалізованих закладів. Всього Бердянське територіальне медичне об’єднання надаватиме 19 видів медичних послуг. Це і пріоритетні послуги – для породіль, допомога новонародженим у складних неонатальних випадках, медична допомога при гострому мозковому інсульті, рання діагностика онкозахворювань. А також гемодіаліз, діагностика та хімеотерапевтичне й радіологічне лікування онкозахворювань, діагностика, лікування та супровід осіб з ВІЛ тощо. Контракт закладу з НСЗУ – на понад 149 млн грн.
Щодо кількості законтрактованих приватних закладів та ФОП, то найбільше їх у Дніпропетровській та Донецькій областях – 9 та 8, відповідно. Але на другому місці серед регіонів України за розміром виплат приватним закладам та лікарям-ФОП – Запорізька область – понад 4 млн грн.
Також в Запорізькій області найбільша кількість закладів (10), в яких пацієнти можуть пройти безкоштовно лікування гемодіалізом”.
Довідка
Інформацію щодо виплат лікарням за Програмою медичних гарантій по областям можна знайти за посиланням:
https://nszu.gov.ua/e–data/dashboard/smd–pay
Безоплатні медичні послуги доступні в лікарнях, що уклали договори із НСЗУ по кожній області та перелік лікарень за областями, які визначено опорними у боротьбі з коронавірусом можна знайти на дешборді НСЗУ за посиланням:
https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/smd-contracts