Стартує марафон “В одному човні”

Відновити емоційну рівновагу та розвинути антикризові навички вже скоро зможуть запоріжці
Молодіжна організація “СТАН” розпочинає марафон “В одному човні”. У травні-червні організація проведе 18 онлайн-подій, які допоможуть зменшити психологічні, соціальні та економічні наслідки карантину.
У межах марафону відбудуться онлайн-лекції, кіно-дискусії, глобальні чаювання з іноземними гостями, професійні нетворкінги для працівників культури, туризму та інших сфер, що постраждали від карантину.
Цими заходами організатори хочуть надати психологічну підтримку українцям та допомогти розвинути здібності, необхідні у кризу. Йдеться насамперед про діджитальні навички, навички управління проєктами онлайн, інформаційну гігієну, лідерство, стресостійкість.
“Епідемія COVID-19 та карантин як спосіб протидіяти їй створили нові виклики для цілого світу і України зокрема. Щоб принаймні частково їх подолати ми запускаємо ініціативу “В одному човні” — говорить координаторка марафону Юлія Сінькевич.
Координаторка розповідає:
“Ми плануємо залучити професійних психологів, фахівців з маркетингу та онлайн-комунікацій, Instagram-блогерів, редакторів Інтернет-ЗМІ. Сподіваємось, їхні знання і досвід допоможуть адаптуватись до нових умов усім тим, хто приєднається до марафону”.
Ініціатива “В одному човні” має 3 цільові області:Херсонська, Івано-Франківська та Запорізька. Але долучатися до онлайн-подій зможуть і мешканці інших регіонів, запевняють організатори.
Усі події відбуватимуться на онлайн-платформі Zoom. Участь безкоштовна. Дізнатися більше про марафон можна за посиланням:https://cutt.ly/PylbYyX.
Марафон “В одному човні” реалізує Молодіжна організація “СТАН” за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).