Вклонімося мужності, згадаємо всіх!

Квітучий травень – з грозовими дощами і веселками впівнеба, з пахощами бузку і конвалій, з урочистими свічками каштанів і оберемками квітів на сірих гранітних плитах обелісків і братських могил… Як ствердження життя і Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, як велика надія на перемогу України у війні, що терзає нині її невмирущу душу.
Вклоняємося мужності і пам’ятаємо солдатів тих далеких воєнних років, молимося за наших нинішніх захисників – так все сплелося, так поєдналося в серці – не розділити – і біль, і туга, і гордість, і віра у світлі сонячні дні, які настануть обов’язково і назавжди. Заради цього живемо, боремося, сподіваємося.
Нам є у кого вчитися мужності. У кожного з нас є в роду свої воїни і свої втрати. Вклонімося їм, згадаємо всіх! Чимало їх і в нашій великій журналістській сім’ї. Це заслужені фронтовики – перший голова Запорізької спілки журналістів, голова обласного управління з питань преси Михайло Никифорович Сушко, його наступник і головний редактор газети «Запорізька правда» Микола Іванович Пересунько, головний редактор газети «Индустриальное Запорожье» Андрій Степанович Клюненко і головний редактор Запорізького обласного радіо, перший відповідальний секретар ЗОО НСЖУ Олександр Михайлович Гіммельфарб, головний редактор Запорізького телебачення Валентин Ісаакович Уманський, власкор Українського радіо в Запорізькій області Кузьма Панасович Чабан.
Гідно пройшли фронтовими шляхами, перенесли поранення, були відзначені за хоробрість бойовими нагородами редактор запоріжсталівської багатотиражки «Днепровский металлург» Іван Васильович Веретельник, заступник редактора газети «Индустриальное Запорожье» Сергій Володимирович Заруба та завідуючий відділом цієї ж газети Микола Іванович Оленич, заступник редактора газети «Запорізька правда» Анатолій Іванович Самсика, редактори бердянської міськрайонної газети Михайло Федорович Кривошей і Вільнянської районної газети «Дніпровські вогні» Петро Якович Іващенко, редактори багатотиражок «Комунарівець» автозаводу «Комунар» Олександра Іванівна Шипілова, «Електрометалург» заводу «Дніпроспецсталь» Геннадій Васильович Плечун, журналісти з Бердянська – Антоніна Григорівна Лєнкова та з Токмака Микола Іванович Киян і багато інших.
Всі вони були солдатами і на фронті, і у мирний час, тільки їх зброєю на довгі повоєнні роки стало слово. І вони гідно служили людям тією зброєю до останнього свого подиху Згадаймо сьогодні їх і всіх, хто пройшов той вогненний шлях – солдатів Перемоги – словами подяки і шани!
Вклонімося, згадаємо з повагою і шаною наших журналістів-ветеранів, які, на щастя, ще живуть поруч з нами, на їх долю теж випало воєнне лихоліття і післявоєнні труднощі, голод і холод, нелегка робота. Діти війни – Майя Костянтинівна Мурзіна, Авіата Вікторівна Бачуріна, Микола Іванович Клименко, Василь Якович Федина, Микола Дмитрович Шумилов, Іван Омельянович Сіденко, Жан Анатолійович Кучмій, Анатолій Петрович Левада, Степан Дмитрович Рев’якін, Аліса Леонідівна Березняк, Олександр Федорович Білоусенко, Лідія Юхимівна Борисенко, Віктор Петрович Педак, Антон Миронович Яворський, Віктор Максимович Ахінько, Майя Петрівна Заруба та інші. Ви – наш золотий фонд, дорогі ветерани. Живіть довго! Тримайтеся! Ми, як і завжди – разом. І у будні, і у свята, і в дні радості, і в дні пам’яті.
А день Перемоги це, насамперед, День пам’яті про ті часи і тих людей, які були в нашій такій непростій, болючій, але такій дорогій всім нам історії. Бо це – життя нашої Батьківщини, з якого не можна викреслити жодного рядка. Все наше, все з нами!
Наталя кузьменко, голова ЗОО НСЖУ