Як коронавірус вплинув на країни з військовим конфліктом

75 років тому закінчилася Друга світова війна. На жаль, у XXI столітті вірус війни ще не подолано і військові конфлікти продовжуються в різних частинах світу, в тому числі, в Україні. Пандемія коронавірусу в таких країнах – де додатковий виклик. Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» взяв участь у дуже важливій онлайн-зустрічі з міжнародними експертами, який організував Джорджтаунський інститут щодо Жінок, Миру та Безпеки (Вашингтон, США). Цей інститут залучає поважних міжнародних експертів до обговорення питань Жінки, Мир, Безпека, зокрема, Хіларі Клінтон, Джона Керрі та ін.
На цій зустрічі своїм досвідом та інформацією щодо впливу коронавірусу на країни, де триває військовий конфлікт – Сирія (Близький Схід), М’янма (Азія), Демократична республіка Конго (Африка) та Україна (Європа).
- У Сирії продовжуються військові дії, немає умов для дотримання карантину. Водночас, коронавірус – це можливість до миру, має бути мирний договір. Війна в Сирії – не проблема однієї Сирії, це регіональна та міжнародна проблема, тому варто об’єднати зусилля, відзначила Ражда Алталлі, співдиректорка Центру для демократичного громадянського суспільства, Сирія.
- У М’янмі люди бояться, що помруть від голоду, бо немає їжі. В таборах біженців немає ніяких умов, немає води, щоб помити руки. Збільшується кількість померлих щодня. Тим не менш посилюються обстріли, в тому числі, обстріли цивільних та тих, хто протидіє коронавірусу. Немає доступу до онлайн-технологій – ні інтернету, ні технічних засобів. Вy Вy Ну, виконавча директорка Жіночої мирної мережі, М’янма.
- Демократична республіка Конго зараз бореться одночасно і з коронавірусом, і з вірусом Ебола. Продовжуються напади на цивільних. Особливо страждають жінки. Дуже дорогі маски, тому жінки самі шиють їх. Були введені гендерно-чутливі обмеження – дозволили жінкам виходити щодня на вулицю в пошуках їжі. Значна роль місцевих медіа, які роз’яснюють людям, як треба поводити себе під час коронавірусу. Чучу Намегабе, засновниця та виконавча директорка Анзафріка.
- В Україні в Донецькій і Луганській області більшість внутрішньо-переміщених осіб – жінки, які особливо вразливі під час періоду коронавірусу. Проблема з доступом до закладів охорони здоров’я. Зараз зупинився перетин контактної лінії, тому мало інформації про те, що відбувається на непідконтрольній території. Поліція активно контролює дотримання карантину і не приділяє достатньої уваги випадкам домашнього насильства, яке значно збільшилося. Жінок відправляють в неоплачувані відпустки, посилюється гендерна дискримінація на ринку праці. За даними кластеру охорони здоров’я (ВООЗ), в Донецькій області три лабараторії проводять тести, в Луганській області – одна. Тому й більше випадків коронавірусу виявлено в Донецькій області – 91, у Луганській області – 42.
- Всі учасниці відзначили важливість залучення жінок до прийняття рішень, участі в мирних переговорах для встановлення стійкого миру.
Оксана Дроздовська
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.