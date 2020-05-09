На ринку «Бахчисарай» напали на журналістів

Ринок «Бахчисарай» знаходиться в Хортицькому районі Запоріжжя між 15 і 16 мікрорайонами. Торгівлю тут відновили приблизно тиждень тому. Температурний скринінг на вході в ринок не проводиться, дистанція і масковий режим не дотримуються. Торговці про те, що прилавки повинні бути обладнані захисними екранами, не чули.
Вчора журналісти (співробітники декількох центральних ТБ) знімали сюжет про порушення правил карантину на ринку. Під час зйомки, до журналістів підійшов невідомий чоловік, який почав кидатися на оператора. Він лаявся, намагався зірвати респіратори з журналіста та оператора національного телеканалу НТН, перешкоджав вести зйомку роботи ринку під час карантину.
Через агресію один з присутніх операторів розпилив у обличчя нападника газовий балончик. Як він зазначив у коментарі НСЖУ – іншого способу заспокоїти нападника не було.
– Я бачив, що чоловік повністю неадекватний, міг побити колег, розбити телекамеру чи пошкодити мікрофон, – зазначає медівник.
Відео журналісти нападу передали до прес-служби обласної поліції.
У Національній спілці журналістів України вкотре привертають увагу до безкарності та фізичної агресії до журналістів під час карантину:
– Громадяни, які порушують встановлені владою карантинні обмеження, накидаються з кулаками на журналістів, які просто виконують свою роботу, – обурюється голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Нападники покладаються на безкарність, тому з відчаю журналісти йдуть на роботу не лише з технікою, а й із засобами самозахисту.
За даним фактом слідчим Запорізького відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.
В даний час проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин вчинення кримінального злочину і особи, причетної до його скоєння.
Нагадаємо, карантин спровокував посилену агресію по відношенню до журналістів.
Наталя Кузьменко, голова ЗОО НСЖУ