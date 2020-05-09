Послаблення карантину в Україні. Що запрацює на першому етапі?

Карантин в Україні продовжили до 22 травня, але вже з 11 числа почнуться послаблення. Такий крок дозволяє зробити стабільна ситуація щодо хворих на коронавірус. Щоденний приріст коливається від 300 до 550 осіб. Якщо епідемія піде на спад, можна буде скасувати більше обмежень, але поки йдеться лише про перший етап. Кому дозволять працювати і за яких умов, аналізували експерти Центру громадського моніторингу та контролю.
Кому дозволили працювати?
Ще наприкінці квітня уряд представив план зняття карантинних обмежень. Відповідно до нього, вихід з карантину буде складатися з п’яти етапів, перший з яких розпочинається 11 травня. Наразі йдеться про часткові послаблення для бізнесу, аби українська економіка змогла запуститися. Президент Володимир Зеленський визнає негативний вплив карантину на економіку, але наголошує на більшій небезпеці від хвороби.
«Втрати від нього (карантину, – ред.) – болючі. Але потенційні втрати від високої захворюваності та смертності – катастрофічні. Згідно з дослідженнями, повне скасування карантину матиме шокуючі наслідки. Якщо завтра ми повернемось до звичного нам ритму життя – це потенційно плюс 120 тисяч смертей до кінця року. Саме тому пом’якшення карантину не може бути передчасним. Воно поетапне, і перше пом’якшення відбудеться 11 травня», – наголошує глава держави.
На першому етапі українці можуть гуляти у парках, скверах і зонах відпочинку, відвідувати дитячі і спортивні майданчики на вулиці. Дозволено працювати літнім майданчикам кафе та ресторанів, а також обслуговування клієнтів на виніс. Можуть відкритися музеї, бібліотеки, салони краси, перукарні, адвокатські та нотаріальні бюро, стоматології. Також можуть відкритись непродовольчі магазини в окремих приміщеннях, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ.
Водночас працювати можна лише за дотримання певних умов: не більше 1 особи на 10 м² площі приміщення, обов’язкової санітарної обробки приміщень двічі на день, працівники та клієнти обов’язково мають носити маски. Усім співробітникам повинні вимірювати температуру перед початком роботи. Якщо вона виявиться вищою за 37,2 градуса – не допускати до роботи. Літні майданчики ресторанів мають забезпечити дистанцію не менше 1,5 метри між столами, із розміщенням не більше двох людей за одним столиком. Салони краси і перукарні можна буде відвідувати тільки за записом, а в парках гуляти групами не більше трьох осіб.
Які заборони залишаться?
В уряді наголошують, що послаблення карантину не означає його скасування. Надалі заборонені масові заходи, закриті навчальні заклади, фудкорти та зони розваг у ТРЦ, кінотеатри, спортзали, фітнес-центри та прибережні зони відпочинку. Так само з обмеженнями працюватиме громадський транспорт. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає, що зняття обмежень на роботу громадського транспорту може звести нанівець усі заходи зі стримування коронавірусу.
За словами прем’єра Дениса Шмигаля, транспорт запускатимуть поетапно відповідно до епідеміологічної ситуації. Що стосується роботи метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі, то її відновлюватимуть вже на кінцевому етапі виходу з карантину. Міжміське сполучення, за словами глави Кабміну, також поки що не відновлять, роботу наземного транспорту регулюватиме місцева влада.
«Ми не бачимо можливості відкрити міжміський транспорт. Міський транспорт буде ходити і далі в тих режимах, в яких ходив. Вже мери будуть приймати рішення про збільшення кількості транспорту, про зміну його графіка роботи і, найголовніше, про адаптивний режим», – уточнив прем’єр-міністр.
Міська влада ухвалюватиме рішення про «адаптивний карантин» залежно від ситуації у різних регіонах. Тобто якщо в окремих регіонах зафіксують спалахи коронавірусу, карантин посилюватимуть саме в цих регіонах, а не в країні загалом.
Коли закінчиться карантин?
В уряді допускають, що карантин буде продовжено і після 22 травня, але з послабленнями. За словами представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Василя Мокана, про остаточне закінчення карантину можна буде говорити тільки влітку.
«Про повне завершення карантину і повернення до нормального функціонування держави можна буде говорити наприкінці червня – у липні, а може, і в серпні чи вересні – все залежатиме від епідеміологічної ситуації та статистики рівня захворюваності та смертності від коронавірусу», – підкреслює урядовець.
Тож уже зараз зрозуміло, що, навіть попри послаблення карантинних правил, українцям ще довго доведеться жити з обмеженнями соціальної дистанції та обов’язковим носінням масок.
Варто зазначити, що за схожим сценарієм поетапного виходу з карантину розвиваються події у Європі. Так, у країнах із найбільшим спалахом коронавірусу, як Італія та Іспанія, громадянам дозволили гуляти та займатися спортом на вулиці, але тільки за умови дотримання дистанції. Бари і ресторани так само працюють тільки на виніс, а роздрібна торгівля дозволена тільки у невеликих магазинах.
Експерти погоджуються, що карантинні обмеження не є забаганкою влади тієї чи іншої країни, а прив’язані суто до епідеміологічної ситуації. Якщо епідемія піде на спад, то Україна і Європа далі зніматимуть заборони. Якщо кількість хворих почне збільшуватися, карантин можуть знову посилити. Тож важливо не нехтувати правилами безпеки і пам’ятати: щоб карантин скоріше закінчився, важливо не порушувати його сьогодні.
Оксана Коваль,
медіа-координатор Центру громадського моніторингу та контролю