Ринок праці Запорізької області

Ринок праці Запорізької області

Станом на 08 травня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 24,8 тис. осіб, з них 19,4 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.

Кількість актуальних вакансій станом на 08 травня 2020 року – 1261 одиниця  (у м. Запоріжжі  – 610 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 20 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 13 безробітних).

З початку травня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 334 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 92 безробітних особи, які перебували на обліку.

 

Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.

Суспільство