Ринок праці Запорізької області

Станом на 08 травня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 24,8 тис. осіб, з них 19,4 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 08 травня 2020 року – 1261 одиниця (у м. Запоріжжі – 610 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 20 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 13 безробітних).
З початку травня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 334 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 92 безробітних особи, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.