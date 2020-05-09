трансляція оnline концертів
Шановні друзі!
До Дня пам’яті та примирення і 75-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні творчі колективи та артисти Запорізької обласної філармонії пропонують до перегляду цикл культурно-мистецьких заходів online у соціальних мережах та Facebook (за посиланням: facebook.com/filarmonic.zp. ua), на YouTube-каналі https://bit.ly/2xm5aBj
– музичні вітання солістів філармонії «ШАНУЄМО, ПАМ’ЯТАЄМО, ПЕРЕМАГАЄМО!»
8 – 10 травня, протягом дня
– «ВЕСНА ПЕРЕМОГИ» – концерт артистів філармонії
9 травня, початок 11.00
– «ПАМ’ЯТЬ ВІЧНО ЖИВА» – концерт академічного симфонічного оркестру
9 травня, початок 12.00
– «СВЯТО МИРУ, СВОБОДИ, ВЕСНИ» – концерт академічного козацького
ансамблю пісні і танцю «Запорожці»
9 травня, початок 14.00
– «СИМФОНІЯ ЄДНАННЯ» – концерт академічного симфонічного оркестру
9 травня, початок 16.00