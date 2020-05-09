ШАНУЄМО, ПАМ’ЯТАЄМО, ПЕРЕМАГАЄМО!

ШАНУЄМО, ПАМ'ЯТАЄМО, ПЕРЕМАГАЄМО!

трансляція оnline концертів

 

 

Шановні друзі!

 

До Дня пам’яті та примирення і 75-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні творчі колективи та артисти Запорізької обласної філармонії пропонують до перегляду цикл культурно-мистецьких заходів online у соціальних мережах та Facebook (за посиланням: facebook.com/filarmonic.zp. ua), на YouTube-каналі https://bit.ly/2xm5aBj

 

– музичні вітання солістів філармонії «ШАНУЄМО, ПАМ’ЯТАЄМО, ПЕРЕМАГАЄМО!»

                                                                                             8 – 10 травня, протягом дня

 

– «ВЕСНА  ПЕРЕМОГИ» – концерт артистів філармонії

                                                                                    9 травня, початок 11.00

 

– «ПАМ’ЯТЬ  ВІЧНО  ЖИВА» – концерт академічного симфонічного оркестру

                                                                                   9 травня, початок 12.00

 

– «СВЯТО  МИРУ,  СВОБОДИ, ВЕСНИ» – концерт академічного козацького  

   ансамблю пісні і танцю «Запорожці»

                                                                                             9 травня, початок 14.00

 

– «СИМФОНІЯ  ЄДНАННЯ» – концерт академічного симфонічного оркестру

                                                                                             9 травня, початок 16.00

 

 

 

 

Культура