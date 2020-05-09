«Запоріжсталь» привітав ветеранів з Днем Перемоги

«Запоріжсталь», дотримуючись традицій підтримки старшого покоління, привітав ветеранів з 75-ю річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
«Як ніхто інший, ціну свободи і миру знають наші ветерани, які пройшли жорстоку війну відновлювали країну з попелу. Всім, що ми маємо сьогодні, зобов’язані саме їм. Наш обов’язок – опікуватися старшим поколінням», – зазначив Генеральний директор комбінату «Запоріжсталь» Олександр Мироненко.
250 ветеранів Запоріжжя – учасників бойових дій та працівників тилу – до Дня Перемоги отримали подарунки від запоріжсталівських металургів: святкові продуктові набори, комплекти постільної білизни. Також «Запоріжсталь», «Запоріжвогнетрив» та «Запоріжкокс» надали благодійну фінансову допомогу обласній та міській організаціям ветеранів в розмірі 40 тис. гривень.
До пам’ятної дати учасникам бойових дій, інвалідам та учасникам Другої світової війни, в’язням концтаборів, членам сімей загиблих також надано матеріальну допомогу. Традиційно «Запоріжсталь» надає підтримку своїм ветеранам: комбінат гарантує їм медичне страхування та медичне обслуговування, виплачує додаткову матеріальну підтримку щоквартально та до свят, підтримує діяльність Ради ветеранів підприємства.
Сумарно на підтримку ветеранів підприємства комбінат «Запоріжсталь» щорічно направляє більше 17 млн гривень.
Пресцентр ПАТ «Запоріжсталь»