ЗНО під час карантину: як складати?

Через карантин навчальний рік для учнів завершиться вдома. І якщо дев’ятикласники радіють скасованим іспитам, то одинадцятикласники хвилюються. Адже їм ще складати ЗНО та вступати до університетів. Президенту навіть написали петицію з проханням скасувати цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання. Втім, ЗНО відбудеться, як і коли, дізнався Центр громадського моніторингу та контролю.
Дати – залежно від карантину
Наразі у Міністерстві освіти і науки озвучили дві версії, коли може відбутись ЗНО, залежно від тривалості карантину. Зокрема, якщо карантин завершиться на початку червня, то основна сесія ЗНО буде проведена 25 червня – 17 липня. У такому випадку, зазначають у МОН, результати державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання будуть відомі до 31 липня. Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться 1 серпня, а прийом документів від вступників триватиме з 13 до 22 серпня.
Якщо карантин буде продовжений до початку серпня, то основна сесія ЗНО відбудеться 17 серпня – 4 вересня. Відповідно, результати тестування будуть оприлюднені до 17 вересня.
При цьому ті, хто не зможе потрапити на основну сесію через хворобу чи інші причини, зможуть пройти тестування на додатковій сесії ЗНО. Вона може відбутись 28 липня – 11 серпня за першого сценарію, та 22 вересня – 6 жовтня за другого.
Пробне ЗНО буде
У відомстві переконують, що карантин не завадить провести пробне ЗНО. Усі, хто зареєструвався, зможуть це зробити після завершення карантину до проведення основного тестування. Пробне ЗНО може відбутись у червні (попередньо 15-17 червня), якщо до того часу завершиться карантин, або ж у першій половині серпня.
При цьому пробне ЗНО буде тривати, як звичайно, протягом двох днів. Першого дня – тестування з української мови і літератури. Другого – з іншого предмету, включеного до ЗНО.
Місце складання можна змінити
Через карантин МОН дозволило змінити вказаний під час реєстрації пункт складання ЗНО для тих учнів, які проживають в іншій області або за понад 150 км від місця навчання. Це можна зробити з 6 до 18 травня, звернувшись до керівника свого закладу освіти.
«Учні шкіл-інтернатів, закладів професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які на час карантину поїхали додому в іншу область або на велику відстань від свого закладу освіти, можуть мати незручності з доїздом до населеного пункту, вказаного ними раніше під час реєстрації. Тому ми даємо їм можливість скласти тестування в найближчому до них пункті проведення ЗНО», – зазначила в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
Тести не передруковуватимуть
Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) не переглядатиме зміст тестів цьогорічного ЗНО. На думку керівника центру Валерія Бойка, це абсолютно недоцільно.
«По-перше, у змісті тестових зошитів дуже мало завдань, які ґрунтуються на навчальному матеріалі, що вивчається в 11 класі у квітні–травні. По-друге, підготовка тестового зошита триває три роки – завдання розробляються різними авторами, проходять експертну оцінку, апробацію. Це забезпечує високу якість тестового інструменту, і ми не готові цим нехтувати. По-третє, верстку й макетування сигнальних примірників українськомовних тестових зошитів УЦОЯО завершив це на початку січня, і вже надруковано понад 70 відсотків», – пояснив він.
Крім того, опанувати шкільну програму за квітень-травень дистанційно можуть всі учні 11 класів. Спеціально для тих, хто не має доступу до інтернету, з ініціативи президента Володимира Зеленського було запущено щоденні трансляції онлайн-уроків на українських телеканалах.
Формат – із соціальним дистанціюванням
У 2020 році учасники ЗНО проходитимуть тестування з 3-4 предметів, залежно від їхнього вибору. За даними МОН, наймасовішими будуть тестування з трьох обов’язкових предметів. Українську мову і літературу складатимуть майже 370 тис. осіб, історію України – майже 264 тис. осіб і математику – понад 186 тис. осіб. Тестування з вибіркових предметів будуть не такими численними.
За правилами, під час ЗНО в аудиторії перебувають максимум 15 учасників та 2 інструктори. Цьогоріч, за словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, ця вимога може змінитись до 9-12 осіб в аудиторії. Адже між учасниками повинна бути обов’язкова дистанція 1,5 м. Якщо учасників в аудиторіях буде менше, то знадобиться більше приміщень та інструкторів для проведення тестування.
«У зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції усі учасники ЗНО та інструктори будуть забезпечені засобами індивідуального захисту та антисептиком. Приміщення будуть провітрюватись та дезінфікуватись», – наголосив на своїй сторінці у Facebook заступник в.о. міністра освіти Єгор Стадний.
Інформацію щодо змін у проведенні ЗНО-2020 можна знайти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти testportal.gov.ua.
Оксана Коваль,
медіа-координатор Центру громадського моніторингу та контролю