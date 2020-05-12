16 травня 2020 року стартує обласний молодіжний онлайн-конкурс до Дня Європи «Креативна Європа в Україні – 2020».

16 травня 2020 року стартує обласний молодіжний онлайн-конкурс до Дня Європи «Креативна Європа в Україні - 2020».

16 травня 2020 року стартує обласний молодіжний онлайн-конкурс до Дня Європи «Креативна Європа в Україні – 2020».

Організатором конкурса виступив факультет соціології та управління Запорізького національного університету при підтримці представництва Європейського Союзу в Україні та Науково-методичного Центра запорізької міської ради.

 

Формат: обласний молодіжний онлайн-конкурс (у період карантину в Україні це – єдиний можливий формат).

 

Назва: «Креативна Європа в Україні»

 

Мета: показати запорізькій молоді єдність України та Європи не тільки за географічною ознакою, а і за духом, історією, спільними цінностями, адже український народ є невід’ємною частиною європейської цивілізації.

 

Перелік спеціальних номінацій Конкурсу:

1)         перша номінація – Краще фото «Кожне завтра розпочинається сьогодні»;

2)         друга номінація – Краще домашнє відео «Готуємо європейські страви вдома»;

3)         третя номінація – Краща презентація «Людина, що змінила європейську історію»;

4) четверта номінація – Кращий перфоманс «Сучасне мистецтво: європейський досвід».

 

Дати:

16.05.2020 (День Європи) – офіційний старт Конкурсу,

17.05.2020-31.05.2020 – час на підготовку робіт та оцінювання результатів

1.06.2020 – онлайн-нагородження переможців.

 

Цільова аудиторія: українська шкільна та студентська молодь: 14-22 роки; вчителі запорізьких шкіл та батьки (у якості керівників).

 

Запланована кількість учасників: 250-300.

 

Реєстрація учасників  здійснюється за посиланням: https://bit.ly/EU_zp

 

Запрошуємо ЗМІ долучитися до висвітлення події!

 

 

 

Контактна особа:

Ольга Широбокова,

066-266-51-36

Анонси та події