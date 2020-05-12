16 травня 2020 року стартує обласний молодіжний онлайн-конкурс до Дня Європи «Креативна Європа в Україні – 2020».
Організатором конкурса виступив факультет соціології та управління Запорізького національного університету при підтримці представництва Європейського Союзу в Україні та Науково-методичного Центра запорізької міської ради.
Формат: обласний молодіжний онлайн-конкурс (у період карантину в Україні це – єдиний можливий формат).
Назва: «Креативна Європа в Україні»
Мета: показати запорізькій молоді єдність України та Європи не тільки за географічною ознакою, а і за духом, історією, спільними цінностями, адже український народ є невід’ємною частиною європейської цивілізації.
Перелік спеціальних номінацій Конкурсу:
1) перша номінація – Краще фото «Кожне завтра розпочинається сьогодні»;
2) друга номінація – Краще домашнє відео «Готуємо європейські страви вдома»;
3) третя номінація – Краща презентація «Людина, що змінила європейську історію»;
4) четверта номінація – Кращий перфоманс «Сучасне мистецтво: європейський досвід».
Дати:
16.05.2020 (День Європи) – офіційний старт Конкурсу,
17.05.2020-31.05.2020 – час на підготовку робіт та оцінювання результатів
1.06.2020 – онлайн-нагородження переможців.
Цільова аудиторія: українська шкільна та студентська молодь: 14-22 роки; вчителі запорізьких шкіл та батьки (у якості керівників).
Запланована кількість учасників: 250-300.
Реєстрація учасників здійснюється за посиланням: https://bit.ly/EU_zp
Запрошуємо ЗМІ долучитися до висвітлення події!
Контактна особа:
Ольга Широбокова,
066-266-51-36