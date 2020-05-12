Більше 140 підприємств Запорізької області скористались фінансовою допомогою по частковому безробіттю

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 306 затверджено порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину.
Право на отримання допомоги мають роботодавці з числа суб’єктів малого та середнього підприємництва, які:
– зупинили/скоротили діяльність через карантин;
– сплачували ЄВ протягом останніх 6 місяців, що передують даті зупинення/скорочення діяльності, за найманих працівників , з якими не припинені трудові відносини на дату подання звернення до центру зайнятості.
Ця допомога надаватиметься на період карантину, а також протягом 30 днів після його завершення.
Станом на 12 травня 2020 року Комісією про надання допомоги по частковому безробіттю Запорізького ОЦЗ вже прийнято рішення про призначення допомоги по частковому безробіттю 141 підприємству регіону. Наразі це роботодавці та підприємці майже всіх міст та районів Запорізької області.
Таким чином, на цих підприємствах будуть гарантовано забезпечені трудові права 1631 працівника та збережені робочі місця.
«Закликаємо всіх роботодавців, які зупинили чи скоротили діяльність на період карантину, звертатись до центрів зайнятості. Ми готові до співпраці. Наша мета – допомогти Вам максимально зберегти робочі місця», – коментує заходи фінансової підтримки малого та середнього бізнесу директор Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати
у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47
у відділі організації надання послуг роботодавцям (061) 239-80-53