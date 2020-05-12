Carlsberg змінюється, стає більш сучасним та екологічним.

Carlsberg Ukraine відкриває нову сторінку в житті бренду під назвою «NyDawn»: нова пляшка, екологічна фарба для етикетки, оборотна тара, розумна кришка та інші нововведення. Основна ціль перезапуску бренду – вдосконалення якості напою і зменшення негативного впливу на довкілля.
Зміни бренду Carlsberg відбулись у двох напрямках: споживчого досвіду та екології. Відтепер бренд використовує для етикетки більш екологічну зелену фарбу, що краще переробляється. Пляшка Carlsberg має додаткове напилення скла, яке вберігає від сколів та дає змогу використовувати її повторно упродовж довшого часу та зменшити вуглецевий слід. Завдяки розумній кришці ZerO2 Cap, яка поглинає кисень, свіжість та смак пива зберігається ще довше, без втрат для неперевершеної якості напою. Пляшка має зручну та преміальну форму, а також новий вдосконалений дизайн етикетки з тисненням.
Прагнення до постійного вдосконалення — це невід’ємна частина філософії Carlsberg, сенс якої полягає в тому, щоб зробити бренд привабливим для клієнтів і споживачів. Carlsberg ніколи не зупиняється на досягнутому та завжди намагається зробити свій продукт ще кращим, щоб впевнено сказати: «Carlsberg, мабуть, найкраще пиво у світі».
Carlsberg в оновлених пляшках ємністю 0, 45 л вже з’явився на полицях магазинів.
Carlsberg Group – одна з провідних пивоварних компаній в світі. Її флагманський бренд – Carlsberg – відноситься до числа найвідоміших у світі марок пива, а «Балтика», Carlsberg і Tuborg входять до вісімки найбільших брендів в Європі. У Carlsberg Group працює близько 41 000 чоловік, а продукція компанії надходить на ринки більш ніж 150 країн. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті https://www.carlsberggroup.com/
Carlsberg Ukraine є частиною Carlsberg Group та одним з найбільших виробників пива в Україні. До складу Carlsberg Ukraine входять заводи в Запоріжжі, Києві та Львові. При цьому Львівська пивоварня – перша промислова пивоварня країни. У компанії працює більше 1500 чоловік. У портфель Carlsberg в Україні входять: пиво, сидр і безалкогольні напої таких торгових марок, як «Львівське», Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, «Арсенал», «Квас Тарас», Somersby, Guinness, Seth & Riley’s Garage , Warsteiner, Grimbergen і інші.
Анастасія Котич,
провідний фахівець із зв’язків з громадськістю