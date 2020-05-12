Суспільний мовник шукає ведучих для міжрегіонального ранкового шоу

12 травня стартує відбір ведучих ранкового шоу регіонального мовлення Суспільного. Аби взяти участь, потрібно до 17 травня заповнити анкету за посиланням.
Найкращих кандидатів запросять на кастинг, на якому оберуть 4 переможців. Вони стануть ведучими нового інформаційно-розважального регіонального ранкового шоу Суспільного.
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Які вимоги до кандидатів?
Ведучі обов’язково повинні знати українську мову й мати повну вищу освіту.
«Ми чекаємо освічених і творчих фахівців, які люблять свою справу. Кандидат має знати стандарти журналістики й дотримуватися їх в ефірі, серед базових навичок: посилання на джерело одразу після повідомлення певної інформації, чітке, зрозуміле для глядача відокремлення фактів від думок та оцінок спікерів, — розповіла менеджерка дирекції регіонального мовлення Ірина Цибух. — Безперечно, кандидат на посаду ведучого має поділяти цінності Суспільного, працювати в команді відповідно до них. І насамкінець — креативність, ми б хотіли, щоб кандидат міг, наприклад, пояснити десятирічній дитині, що таке ДБР і навіщо воно, а вісімдесятирічній бабусі — як налаштувати свій акаунт у фейсбуці».
Яким буде ранкове шоу?
Команда Суспільного готує новий для України формат ранкового шоу.
«Ми готуємо до запуску великий міжрегіональний «Ранок» України, де сімдесят відсотків контенту про регіони й створено в регіонах. Це інформаційно-пізнавальний проєкт про людей, їхні історії успіху, із включеннями з місця подій, розповідями, чим живе й славиться кожен край. Жоден канал не може такого — в одній програмі показати всю країну», — прокоментував виконавчий продюсер проєкту Володимир Ладижець.
Над ранковим шоу працюватимуть 23 спеціальних кореспонденти та 23 відеографи з усіх регіонів України, а спільна трансляція відбуватиметься щоранку в будні з нової студії в телецентрі «Олівець». Забезпечуватиме ефір і поширюватиме сигнал на єдиній міжрегіональній платформі Суспільного команда UA: КИЇВ.
Як зазначила генеральна продюсерка регіонального мовлення Суспільного Марія Фрей, нове ранкове шоу планують запустити в липні.
«У нас важлива, амбітна мета — згуртувати всі регіони довкола викликів і досягнень країни, показати її потенціал та багатогранність. І ми зробимо це, розкриваючи історії людей», — наголосила Марія Фрей.
Нагадаємо, під час карантину філії Суспільного змінили свою роботу і працюють як єдина міжрегіональна платформа.
Джерело: UA: Суспільне мовлення