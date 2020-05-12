Запоріжців навчатимуть, як вийти з карантину сильнішими

Отримати 16 антикризових навичок за 4 години зможуть усі, хто приєднається до марафону “В одному човні”, який проводить Молодіжна організація “СТАН”. У такий спосіб організатори хочуть зменшити психологічні, соціальні та економічні наслідки карантину.
У межах ініціативи в травні-червні відбудеться 16 міні-лекцій по 16 хвилин від психологів, маркетологів, спеціалістів із пошуку ресурсів. Курс лекцій розділять на 4 онлайн-події (зумінари), кожна з яких триватиме трохи більше години. За цей час експерти коротко й по суті розповідатимуть про актуальні навички — від стресостійкості до цифрового маркетингу, від інформаційної гігієни до пошуку грошей.
Онлайн-лекції проводитимуться на платформі Zoom,що дозволяє не тільки почути спікера, а й поставити питання як на офлайновій лекції.
Своїми знаннями та досвідом поділяться 16 фахівців у різних сферах, зокрема, маркетологиня, донедавна директорка PR відділу Львівської бізнес-школи Лілія Кузік; модель та популярна Instagram-блогерка Поліна Парк; грантрайтерка, яка лише у 2019 написала виграшні проєктні заявки на 7 000 000 гривень Валерія Вашкевич та інші.
Теми і дати зумінарів:
18 травня 19:00 — інформаційна гігієна та медіа-менеджмент. Як фільтрують стрічку редактори ЗМІ і тренери з критичного мислення;
28 травня 19:00 — психоемоційне відновлення після карантину. Прокачуємо стресостійкість + сеанс арт-терапії;
5 червня 19:00 — цифрові інструменти, які допоможуть перенести роботу в онлайн (а раптом карантин поновлять). Вчимось у популярних блогерів та організаторів кількатисячних онлайн-конференцій;
25 червня 19:00 — пошук ресурсів та управління проєктами від проєктних менеджерів, які виграють мільйонні гранти.
Зареєструватися для участі можна за посиланням https://cutt.ly/vybIYje .
Зумінари 16×4 є частиною освітнього марафону “В одному човні”, який реалізує Молодіжна організація “СТАН” за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).