Запорізькі компанії спрямували до місцевих бюджетів 51,5 мільйона

Запорізькі компанії спрямували до місцевих бюджетів 51,5 мільйона

За чотири місяці поточного року суб’єкти господарювання сплатили до бюджетів громад регіону 51 мільйон 511 тисяч гривень податку на прибуток (не враховуючи показники великих платників, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, у порівнянні з минулим роком запорізькі підприємства і установи збільшили сплату податку на прибуток майже на два мільйони.

Лідерами з наповнення місцевих скарбниць є платники м. Запоріжжя, які забезпечили понад 37 мільйонів. Компанії і організації м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів спрямували до бюджетів громад 4,2 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 2,6 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 2,4 мільйона, Запорізького району – 864 тисячі, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 836 тисяч, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – майже 800 тисяч тощо.

Зазначимо, податок на прибуток підприємств, базова ставка якого складає 18 відсотків, нараховується платником самостійно на базу оподаткування – прибуток із джерелом походження як з України, так і за її межами.

Десять відсотків податку відповідно до бюджетного розподілу надходить до місцевих скарбниць, а також сто відсотків платежу від підприємств та фінансових установ комунальної форми власності зараховується до бюджетів міст, районів та об’єднаних територіальних громад.

Нагадаємо, що платники податку на прибуток-заклади охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, а також особи, уповноважені на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, які одержують кошти або обладнання, товари, матеріали за окремим переліком, мають вести для податкових цілей окремий облік їх надходження у 2020 році та використання у 2020 році та наступних роках. Цей перелік визначено Законом України від 30.03.2020 року №540 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)”.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка