Запорізькі підприємства, асоційовані з Групою Метінвест, перерахували до бюджету України понад 700 млн гривень податків

Запорізькі підприємства, асоційовані з Групою Метінвест, в першому кварталі 2020 року перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 700 млн гривень. У міській та обласний бюджети «Запоріжсталь», «Запоріжвогнетрив», «Запоріжкокс» і Запорізький ливарно-механічний завод за цей період направили близько 202 млн гривень. Таким чином, обсяг відрахувань зберігся на рівні 2019 року (у першому кварталі 2019 року підприємства направили понад 204 млн гривень).
Група Метінвест, усвідомлюючи свою відповідальність перед містами, в яких розташовані її підприємства, раніше вирішила відмовитися від податкових канікул, передбачених законом № 3220 «Про внесення змін до Податкового кодексу України» для підтримки бізнесу в період дії карантинних заходів проти коронавірусної інфекції.
Незважаючи на кризу в галузі і наслідки пандемії, рівень відрахувань до місцевих бюджетів Запорізького регіону вдалося зберегти в першому кварталі 2020 р. за рахунок ефективної роботи, спрямованої на зниження операційних витрат, реалізації програм енергозбереження та ефективного використання виробничих ресурсів. Це дозволило не знижувати рівень заробітної плати співробітників запорізьких підприємств Метінвесту і, відповідно, відрахування податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску, податку на землю.
Відзначимо, Групу Метінвест визнали найпривабливішим роботодавцем в галузі металообробки та гірничодобувної промисловості України. Про це свідчать дані незалежного міжнародного дослідження привабливості бренду роботодавця Randstad Employer Brand Research, Україна – 2020.
Пресцентр ПАТ «Запоріжсталь»