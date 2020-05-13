ПТАХ ДОБРОБУТУ, ГАРМОНІЇ, БАЛАНСА, РЕСУРСУ
Лялька-мотанка «Птах Щастя» це оберіг на щастя, радість, удачу.
Птах – це древній образ Духа і Душі. Існувало повір’я, що якщо жінці птах сів на голову, на плече або на руку, весь рік у неї буде щасливим і вдалим. Вважалося, що птахи несуть з собою ключі від щастя, тепло і світло.
Птаха Щастя – вважають оберегом сімейного щастя і благополуччя, також ця лялька є символом добрих звісток. Він з’являється, коли є потреба повсякденне життя людини, що стало вже прісним і безбарвним, активізувати, урізноманітнити, наповнити сенсом. У багатьох людей є мрія, але не кожен наважується втілити її в життя. Образ Птаха Щастя допомагає людині наважитися, вийти назустріч мрії, і перетворити її в реальні Щастя і Удачу
Зазвичай такий оберіг підвішували у кожній хаті, поміщали його зазвичай під стелею в передпокої, щоб кожен, хто входить, пройшов під ним. Робилося це спеціально, щоб оберіг забрав все негативне, з чим людина може прийти, і пропускає в дім тільки хороше.
Червоно-чорний
З давніх-давен речі червоного кольору вважались захисними, оберегами від злих духів та підступних людських помислів. Традиційна вишивка червоно-чорними нитками наділялась здатністю оберігати від злого та насичувати енергією до життя. Але ближче до нашого часу люди знаходили більш зрозумілі та простіші значення, що добре ілюструє текст пісні “Два кольори” – “…сорочку мати вишила мені червоними та чорними нитками. Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні, в душі моїй оба. Два кольори мої, два кольори. Червоний – то любов, а чорний – то журба”.
Наші предки слов’яни обожнювали свої знамена та вірили, що у часи військові вони стають святішими за ідолів. Ця традиція була відроджена Запорізьким козацтвом. Свій прапор там мали всі куріні й сотні. А також був загальний прапор Запорізького козацтва. І ось, докази того, що червоно-чорний прапор став побратимом жовто-блакитного вже в ті далекі та неспокійні часи – на своїй шедевральній картині “Запорожці пишуть листа…” Ілля Репін зобразив два прапори – жовто-блакитний та червоно-чорний! Ці стяги зображені не мимохідь, на них робиться своєрідний акцент, адже вони дублюються по обидві сторони від центру полотнища.
Прапори змотані, адже бойові дії не відбуваються. Якщо згадати, що консультантом Іллі Репіна під час написання даної картини був сам Дмитро Яворницький – відомий історик, дослідник українського козацтва, то стає зрозуміло, що помилка неможлива.
Вдруге червоно-чорний прапор починає активно використовуватись в Україні під час повстанської боротьби за незалежність членами ОУН та воїнами УПА. Часто відбувається підміна понять і завдяки старанням комуністичної номенклатури донині безліч людей вважає, що на ОУНівському прапорі чорна полоса має значення “смерть”, а червона – “вороги”. Це хибне трактування. Насправді ж однодумці Бандери та Шухевича вважали, що чорний колір зображує рідну землю, а червоний – кров борців, які захищають свою родючу чорну землю. Тобто, важливо – власну кров, а не кров ворогів чи “москалів”. В такому контексті стає зрозуміло, що даний прапор не можна вважати екстремістським, а тим паче забороняти у сучасному суспільстві його використання.
Розуміння істиної ідеології червоно-чорного стягу робить нас на крок ближчими до самоусвідомлення себе як великої української нації. Червоно-чорний прапор – це прапор країни, яка охоплена боротьбою! В даний час він надзвичайно актуальний.
Лялька-мотанка Птах Щастя виготовлена за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури (м. Запоріжжя). Використані тільки натуральні матеріали- лляний шпагат, кольорові нитки, деревяні бусини.
Лялька-мотанка «Птах Щастя»
Розмір 20х17 см. Довжина підвіски «китиця»20см, довжина закріплювального підвісу, прикрашеного бусинами-36см
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