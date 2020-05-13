Запорізькі платники спрямували до бюджету майже 200 мільйонів гривень військового збору

За чотири місяці 2020 року від запорізьких платників податків до державного бюджету надійшло 202 мільйони 824 тисячі гривень військового збору (без даних великих платників, які перебувають на обліку у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як підкреслив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, цьогорічні надходження на 13 мільйонів 76 тисяч або на 6,9 відсотка перевищили минулорічні.
Більшу половину відрахувань забезпечили компанії і підприємці м. Запоріжжя – 104,2 мільйона, суб’єкти господарювання м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів сплатили 33,8 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 17,8 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 13 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 6,1 мільйона, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 5,5 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 5,3 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 5,3 мільйона тощо.
Усього на Запоріжжі військовий збір, ставка якого становить 1,5 відсотка, сплачують більше 49 тисяч платників. Він утримується з доходів фізичних осіб, які підлягають оподаткуванню. Зокрема, це заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та інші.
Головне управління ДПС у Запорізькій області