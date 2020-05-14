БЕЗКОШТОВНА ПРОДУКЦІЯ LIQUI MOLY ДЛЯ ВОДІЇВ-ВОЛОНТЕРІВ

У зв’язку із припиненням роботи громадського транспорту по всій країні через карантинні заходи майже у всіх містах України вже понад місяць набирає обертів благодійна ініціатива “Підвези медика”.
Небайдужих власників авто просять підвезти до лікарні медичних працівників, які в умовах карантину втратили можливість дістатися до роботи. Групи і спільноти, присвячені цій ініціативі, з’явилися відразу в декількох соцмережах і месенджерах.
LIQUI MOLY в Україні також долучається до руху “Підвези медика”, щоб допомогти волонтерам-водіям і виділяє продукцію на суму 1 200 000 грн!
Ми запускаємо проект #МЕДИКДОЇДЕ, мета якого БЕЗКОШТОВНО надати всім активним волонтерам-водіям по всіх містах України оливу для авто, промивку та присадки, які економлять витрату палива.
Щоденно підвозячи медичних працівників до лікарні та назад додому, денний пробіг авто росте, а необхідність заміни оливи почастішає. LIQUI MOLY Ukraine прагне безкоштовно закрити цю статтю витрат, щоб допомогти тим, хто зараз допомагає медикам.
Ми вважаємо лікарів сьогоденними героями, і тому, особливо зараз, під час спалаху вірусу COVID-19, як ніколи важливо, аби лікарі могли безперешкодно і якомога скоріше діставатися на роботу та рятувати життя. Тож ми закликаємо усіх небайдужих власників авто підвозити медпрацівників, а ми, в свою чергу, попіклуємось про ваше авто! Допомога водіям-волонтерам триватиме протягом півтора місяці.
Для того щоб стати учасником проекту #МЕДИКДОЇДЕ необхідно:
- Долучитися до спільноти “Підвези медика” у вашому регіоні та стати її активним учасником;
- Зв’язатися з куратором руху у вашому місті;
З початком поширення епідемії короновіруса у світі LIQUI MOLY виділила продукції на 3 мільйони євро для карет швидкої допомоги, аварійних служб та пожежників.
LIQUI MOLY в Україні прагне допомогти тим, хто допомагає медикам і долучається до руху “Підвези медика”!
Всім активним водіям волонтерам LIQUI MOLY виділить продукції на суму 1 мільйон 200 000 тисяч гривень!
Ми запускаємо проект #МЕДИКДОЇДЕ, мета якого БЕЗКОШТОВНО надати всім активним волонтерам-водіям по всіх містах України оливу для авто, промивку та присадки, які економлять витрату палива.
Щодня підвозячи медичних працівників в лікарню і додому, денний пробіг авто зростає, а необхідність заміни масла частішає. LIQUI MOLY Ukraine прагне безкоштовно закрити цю статтю витрат, щоб допомогти тим, хто зараз допомагає медикам.
Ми закликаємо всіх небайдужих автовласників підвозити медпрацівників, а ми, в свою чергу, подбаємо про ваш автомобіль!
Дарина Примак
Pr&Marketing Liqui Moly Ukraine
https://liquimoly.ua/
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