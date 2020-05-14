У період карантину в Запорізькій області збільшилась чисельність зареєстрованих безробітних.

Так, з 12 березня по 13 травня статус безробітного отримали 11 460 осіб (в 2,2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року – 5 157 безробітних). Серед осіб, які отримали статус безробітного в цей період, 43% втратили роботу саме під час карантину. Але до служби зайнятості звертаються як нещодавно звільнені, так і особи, які тривалий час офіційно не працювали, або працювали за межами України.
На сьогоднішній день ми спостерігаємо уповільнення темпу реєстрації безробітних. Якщо у квітні в середньому по області щоденно статус безробітного отримували 393 особи, то у травні (з 1 по 13 травня) – 301 особа щоденно.
Середній вік зареєстрованих у період карантину безробітних становить 40 років, 60% складають жінки, 33% – молодь до 35 років. Зареєстровано й 16 безробітних, які досягли 60 років, але не мають необхідного для призначення пенсії страхового стажу.
Переважна більшість безробітних – це колишні працівники сфери торгівлі та послуг.
На тлі карантину у базі даних служби зайнятості значно зменшилась кількість вакансій – лише 5,2 тис.. В той час як у минулому році з 12 березня по 13 травня роботодавцями було надано 11,6 тис. вакансій.
Найбільше ( в 5 разів) знизився попит на працівників галузі тимчасового розміщування й організації харчування, втричі зменшилась кількість вакансій у таких галузях, як будівництво; фінансова та страхова діяльність; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.
Директор Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік запевняє: «Не зважаючи на складну ситуацію на ринку праці через карантин та зменшення економічної активності у країні, знайти роботу можливо. Так, протягом карантину за сприяння Запорізької служби зайнятості працевлаштовано 5672 особи, серед яких 3608 зареєстрованих безробітних».
Додаткову інформацію можна отримати
у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47