Запорізький бізнес сплатив до держбюджету 1,2 мільярда гривень ПДВ

За січень-квітень 2020 року від запорізьких платників до державного бюджету надійшло 1 мільярд 200 мільйонів гривень податку на додану вартість (без даних великих підприємств, які обслуговуються у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Порівняно з відповідним періодом 2019 року сплачена сума зросла на 15,3 відсотка або на 159,3 мільйона. В. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов повідомив, що за результатами декларування додаткові нарахування склали 43,5 мільйона.
У квітні представники бізнесу спрямували до бюджету 286,3 мільйона, що перевищило сплату у квітні 2019 року майже на 42 мільйона або на 17 відсотків.
За чотири місяці більшу половину надходжень забезпечили підприємства і підприємці м. Запоріжжя – 650,3 мільйона. Суб’єкти господарювання м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів направили до бюджету 91,8 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – майже 90 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 59,3 мільйона, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 50,7 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 47,4 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 44,4 мільйона тощо.
Станом на 1 травня на обліку у податковій службі регіону перебувають 10400 платників ПДВ, серед них 9442 юридичні особи та 958 фізичних осіб-підприємців, що разом майже на півтисячі більше, ніж на аналогічну дату минулого року.
Головне управління ДПС у Запорізькій області