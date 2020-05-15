Ринок праці Запорізької області

Станом на 15 травня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 25,3 тис. осіб, з них 19,7 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 15 травня 2020 року – 1315 одиниць (у м. Запоріжжі – 638 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 19 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 13 безробітних).
З початку травня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 289 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 80 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.