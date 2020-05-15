Українська сім’я: як коронавірус вплинув на завантаження в сім’ї

15 травня – День сім’ї
Що входить до поняття «сімейні цінності»? Стаття 51 Конституції України наголошує, що «кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї». Водночас, все ще є сильними стереотипи щодо того, що чоловік має бути «годувальником сім’ї», а жінка повинна більше уваги приділяти догляду за дітьми. Такий підхід до розподілу обов’язків може негативно відбитися на обох з них, адже жінка є фінансово залежною від чоловіка (а під час кризи чоловік теж може втратити роботу, особливо якщо працює в сфері, яка найбільше постраждала від карантинних обмежень, і тому втрата чоловіком джерел заробітку може викликати конфлікти в сім’ї), а чоловік, який багато працює, має дуже мало можливостей виховувати дітей і це віддаляє його від них і сім’ї в цілому та може спричинити перевантаження, погіршення стану здоров’я, конфлікти та розлучення.
Як вплинув карантин?
- Значно збільшилося навантаження на жінок щодо виконання сімейних обов’язків, зокрема догляду за дітьми, які постійно перебувають вдома, приготування їжі. Якщо до того ж жінка ще й працює онлайн робочий день, навантаження збільшується вдвічі – втричі.
- Якщо є випадки домашнього насильства, жінка не завжди може отримати необхідну психо-соціальну допомогу, тим більше піти з дому.
- Збільшення навантаження та психоемоційне перенапруження призводять до збільшення рівня стресу в матерів та погіршення психоемоційного стану.
- Всі ці дані свідчать про те, що в період коронавірусу важливим є підтримка з боку чоловіка у вихованні та догляду за дітьми, розподілу домашніх обов’язків.
- Сучасні умови праці, передусім робота онлайн, показує, що і жінка, і чоловік можуть працювати й заробляти гроші та поєднувати це з вихованням дітей, якщо рівною мірою до виховання дітей та домашніх обов’язків залучаються обоє.
- Цікава статистика: в Україні спостерігається тенденція до зменшення кількості шлюбів. Наприклад, у 2007 році зареєстрували 416 тис. 427 шлюбів, а 2019 року – 237 858 шлюбів (кількість шлюбів зменшилася майже вдвічі – на 43%!).
- За даними Інституту демографії, збільшився середній вік тих, хто одружується: для жінок до 25 років, для чоловіків – до 28 років.
- В Україні середній вік породіль – 27 років. За даними головного управління статистики, в Запорізькій області найчастіше народжують первістка в 26 років, а загальний середній вік матерів – 29 років. Порівняно з 1991 роком, кількість молодих матерів у віці 15 – 19 років зменшилась в 6 разів. При плануванні народження дитина жінка відповідально ставиться до його майбутнього, тому прагне народжувати в офіційному шлюбі. Якщо жінка живе в цивільному шлюбі, вона і її дитина не почувають себе захищеними. Тому якщо жінка спочатку жила в цивільному шлюбі, а потім вийшла заміж, то й діти народжуються пізніше.
- У Болгарії середній вік, коли жінки народжують першу дитину – 26 років, у Великобританії – 28,9 років, у Польщі – 27,3 років, в Іспанії – 30,9 років. У середньому по Європейському Союзу – 29,1 рік.
- Різні цінності, погляди на життя та кар’єрні плани стають причинами розлучень. У 90% розлучень діти залишаються з матір’ю. 30% матерів виховують дітей одні.
- У Запорізькій області в 4,5 рази більше одружень, ніж розлучень (9 595 одружень та 2010 розлучень). Наша область займає 7-ме місце в Україні за рівнем одружень і 6 – місце – за рівнем розлучень. Найбільше одружень – в м. Київ, найменше розлучень – у Закарпатській області.
Оксана Дроздовська
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.