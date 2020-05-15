Заборгованість з єдиного внеску в Запорізькій області зменшилась на 38,5 мільйона

З початку року запорізькі суб’єкти господарювання погасили 38,5 мільйона гривень недоїмки з єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування. Зокрема, у квітні борг скоротився на 11,5 мільйона гривень. Із загальної суми, сплаченої за чотири місяці, 13 мільйонів надійшло через органи Державної виконавчої служби.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, на даний час платники заборгували перед пенсійним та соціальними фондами 582 мільйони. При цьому близько ста мільйонів накопичили одинадцять підприємств регіону.
До боржників податкова служба застосовує передбачені законодавством заходи впливу. Так, до початку карантину керівники 22 компаній та установ взяли участь у засіданнях профільних комісій. У результаті спільної роботи до соціальних фондів було сплачено майже п’ять мільйонів гривень. Крім того, податківці надсилають боржникам вимоги про сплату боргу. Також матеріали щодо неплатників направляються Державній виконавчій службі, фахівці якої вживають примусові заходи відповідно до Закону України “Про виконавче провадження”.
Нагадаємо, інформація стосовно суб’єктів господарювання, які мають заборгованість, розміщена на сайті Державної податкової служби: https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/296361.html. Крім того, в Електронному кабінеті кожен платник податків може дізнатися про наявний борг перед бюджетами: https://cabinet.tax.gov.ua/registers/debit.
Головне управління ДПС у Запорізькій області