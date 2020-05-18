На Запоріжжі підприємства сплатили 65,4 мільйона гривень “екоподатку”

З початку 2020 року від суб’єктів господарювання Запорізького регіону до бюджетів усіх рівнів надійшло 65 мільйонів 445 тисяч гривень екологічного податку (без даних великих платників, які зареєстровані у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, до державного бюджету сплачено 35,7 мільйона, до місцевих скарбниць – майже 30 мільйонів. У квітні спеціальні фонди бюджетів отримали більше 1,6 мільйона гривень екологічного податку.
Більшу частину надходжень за чотири місяці забезпечили підприємства м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 50,6 мільйона. Платники Запорізького району спрямували 6,2 мільйона, м. Запоріжжя – 3,5 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 1,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – більше 1 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 829 тисяч тощо.
Усього в Запорізькій області нараховується 2588 підприємств, які на підставі спеціальних дозволів здійснюють викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, у водні об’єкти або розміщують відходи. Ставки екологічного податку залежать від виду забруднюючих речовин або рівня небезпечності відходів.
Головне управління ДПС у Запорізькій області