«Чілдрен Кінофест» цього року завітає у кожен український дім

29 травня – 7 червня 2020 року відбудеться VІІ Фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест» – щорічний міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків, який знайомить молоду українську аудиторію як з найновішими європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою.
Організатори повідомляють, що цього року фестиваль проходитиме онлайн – з 29 травня по 7 червня на сайті фестивалю www.childrenkinofest.com
Як і завжди, фільми програми можна буде подивитись безкоштовно. Покази конкурсної програми триватимуть протягом 7 днів, переглянути їх можна буде у будь-який зручний час. Фільм-ретроспектива та роботи фіналістів конкурсу дитячих короткометражних фільмів, які входять до складу позаконкурсної програми, будуть доступні для перегляду як спецподії за розкладом – протягом одного дня.
До конкурсної програми фестивалю увійдуть фільми для аудиторії віком від 4 років, відібрані командою «Чілдрен Кінофесту» на найбільших європейських кінооглядах для дітей та підлітків. Поза конкурсом юні глядачі продовжать знайомитися з історією кінематографа. Програму фестивалю буде оголошено у середині травня. Почесним послом VІI Чілдрен Кінофесту став музикант, автор пісень і фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк.
Фільм, який стане переможцем цьогорічного Чілдрен Кінофесту, як і завжди, обиратиме аудиторія – після перегляду фільмів конкурсної програми глядачам буде запропоновано оцінити свої враження.