На Запоріжжі виявлено понад три тони спирту сумнівного походження

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області спільно з працівниками національної поліції області викрили факт перевезення спирту сумнівного походження.
Так, в рамках проведення заходів із протидії незаконному транспортуванню підакцизної продукції 15 травня на виїзді з одного із сіл Василівського району Запорізької області зупинено вантажний автомобіль під керуванням місцевого мешканця.
Під час огляду в кузові вантажівки виявлено та вилучено 3,3 тони прозорої рідини з характерним запахом спирту невідомого походження та якості, що перевозились у 15 пластикових діжках об’ємом по 220 літрів.
Після проведеної слідчої дії за фактом транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів слідчим управлінням ГУ ДФС у Запорізькій області розпочато досудове розслідування за ст.204 КК України.
Наразі з’ясовуються джерела походження рідини, а також місця доставки та мета використання. В рамках досудового розслідування буде призначено судову експертизу, а також встановлено коло осіб, причетних до вказаної незаконної діяльності для притягнення до відповідальності.
Головне управління ДФС у Запорізькій області