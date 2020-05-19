Залишайтесь на зав’язку! Триває передплатна кампанія на періодику на II півріччя 2020 року

Передплата проводиться за тарифами, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 09.09.2019р. №686 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 24.09.2019р. за №1052/34023 «Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою» та відповідно до Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».
Передплатити наше видання можна за «Каталогом місцевих періодичних видань відповідної філії АТ «Укрпошта» на II півріччя 2020 року».
Терміни проведення передплатної кампанії на місцеві видання (обласні, міські, районні) в строки, визначені згідно з укладеними з видавництвами (редакціями) договорами, але не пізніше ніж до 26 червня 2020 року.
Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному
Оформити передплату можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Наші передплатні індекси:
21707 – 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – пільгова передплата: 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців
Під час передплатної кампанії на II півріччя 2020 року заплановано проведення низки заходів для клієнтів, а саме:
- Акція «Я люблю передплату». При оформленні передплати на будь-які видання терміном не менше ніж на 6 місяців передплатник може стати учасником розіграшу цінних подарунків від Укрпошти – смартфону, мультихлібопечі, мікрохвильової печі, блендеру, праски, електрочайника.
- Проєкт з доброчинної передплати «Відкрий дитині світ читання!». Можливість оформлення передплати видань дитячої тематики на адреси дитячих будинків-інтернатів України, що є гарною нагодою подарувати дітям-сиротам можливість читати сучасні українські видання. Одночасно при передплаті видання на 6 місяців передплатник може отримати подарунок від Укрпошти, оскільки за бажанням стає учасником акції «Я люблю передплату».
- Акція «Декада передплати». Можливість передплати окремі видання за зниженими цінами.