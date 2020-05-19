Запоріжці задекларували майже мільярд гривень

За чотири місяці 2020 року запоріжці задекларували 949 мільйонів гривень. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов. Він зазначив, що 23343 громадянина подали декларації про доходи, отримані у попередньому році. Із загальної кількості звітів 20346 – із податковими зобов’язаннями. У результаті до бюджетів надійде 73 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб та майже 11 мільйонів гривень військового збору.
Серед лідерів декларування – громадяни, які продавали власну сільськогосподарську продукцію – 16187. Про отриману спадщину подано 1023 декларації, від надання в оренду нерухомого майна надійшло 588 декларацій, від продажу рухомого майна – 526, від продажу нерухомості – 483 тощо.
Крім того, з початку року збільшилась кількість мільйонерів – їх стало 81. Від запоріжців, чиї статки у 2019 році перевищили мільйон гривень бюджети, отримають майже 20 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та один мільйон 600 тисяч гривень військового збору.
Зокрема, мешканець м. Запоріжжя задекларував близько 56 мільйонів гривень від продажу нерухомого майна, до бюджету з цієї суми сплачено 2,8 мільйона гривень ПДФО та 835 тисяч гривень військового збору. Ще один запоріжець отримав майже 32 мільйони від реалізації нерухомості, отримання спадщини, а також від підприємницької діяльності.
Нагадаємо, цього року громадяни можуть задекларувати доходи до 1 липня 2020 року. Це визначено Законом України від 17.03.2020 р. №533 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших заходів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)”.
Головне управління ДПС у Запорізькій області