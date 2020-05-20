4,5 тисячі працівників Запорізької області отримають компенсацію зарплати за період карантину

Урядом внесено зміни до Закону України «Про зайнятість населення», а саме передбачено надання найманим працівникам допомоги по частковому безробіттю під час карантину.
З початку дії Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 306 станом на 20 травня майже 500 підприємств Запорізької області отримали позитивні рішення щодо надання домопоги по частковому безробіттю, в результаті чого 4528 працівників зможуть отримати компенсацію зарплати за період карантину.
Зокрема, 108 підприємств вже отримали кошти на свої рахунки для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю.
Серед них можна виділити наступні:
ТОВ “Василівський завод меху та кожі” – 302 особи;
ТОВ «Таврійська ливарна компанія «Талко» – 154 особи;
ТОВ “Науково-виробниче підприємство “ХАРТРОН-ЮКОМ”- 46 осіб;
ТОВ “ВКФ “Берегиня” – 32 особи;
ТОВ “Зірка Александрії” – 31 особа.
Нагадуємо, що допомогу по частковому безробіттю можуть отримати представники малого та середнього бізнесу, які зупинили або ж скоротили діяльність через карантин та в разі сплати роботодавцем єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом шести місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності за найманих працівників.
Для отримання допомоги роботодавець може звернутися, до центру зайнятості, за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подати наступні документи:
-заяву на отримання допомоги у довільній формі;
-копію наказу із зазначенням дати початку зупинення/скорочення діяльності;
-відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю;
-довідку про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останні 6 місяців, що передують даті зупинення/скорочення
діяльності, виданною ДПС.
Зацікавлені роботодавці мають можливість ознайомитись з покроковою інструкцією щодо отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину на сайті Державного центру зайнятості:
https://www.dcz.gov.ua/storinka/pokrokova-instrukciya-shchodo-otrymannya-dopomogy-po-chastkovomu-bezrobittyu-na-period?fbclid=IwAR08FNmwQBfhSb7h0p9_e7tmktL4Q6UNGu7-vWJBrWY_nlO5kN54q-gvibs
Додаткову інформацію можна отримати
у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47
у відділі організації надання послуг роботодавцям (061) 239-80-53