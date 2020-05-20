За користування надрами запорізькі підприємства сплатили 75,3 мільйона

З початку року до бюджетів усіх рівнів надійшло 75 мільйонів 300 тисяч гривень рентної плати за користування надрами (не враховуючи показники великих платників, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, який підкреслив, що підприємства регіону збільшили сплату у порівнянні з минулорічною на 7,5 мільйона або на 11 відсотків.
Із загальних відрахувань до державного бюджету спрямовано майже 52 мільйони, що на 5,9 мільйона більше, ніж торік. Місцеві скарбниці отримали 23,5 мільйона, це перевищує дані чотирьох місяців 2019 року на 1,6 мільйона гривень.
Найбільші суми до бюджетів забезпечили добувні компанії Василівського та Михайлівського районів – 64,8 мільйона, м. Запоріжжя – 2,5 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 2,2 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 1,9 мільйона, Запорізького району – 1,2 мільйона, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 949 тисяч тощо.
На даний час у регіоні зареєстровано 585 підприємств, які на підставі спеціальних дозволів здійснюють видобуток корисних копалин. Базою оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин є вартість обсягів видобутих корисних копалин (мінеральної сировини), яка окремо обчислюється для кожного виду на базових умовах поставки. Крім того, платниками рентної плати за користування надрами є суб’єкти господарювання, які використовують ділянки надр для зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів, витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції та іншого.
Головне управління ДПС у Запорізькій області