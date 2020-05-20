Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №18-19 від 14-21.05.2020

Друзі! У четвер, 21 травня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Нинішній наш випуск виходить у світ у Всесвітній день вишиванки. Вишиванка в культурі України займає особливе місце. «Вишиванка була для наших предків не просто одягом, а свого роду сакральним оберегом, який захищав від бід, хвороб, заздрості та всякого роду негативної енергетики», – стверджує карпатська мольфарка Магдалена Мачіовськи.
Святкуймо разом!
Торкнувшись теми оберегів, згадаймо новий проект нашої газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA». Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш перший лот – лялька-мотанка «Птах Щастя» – це оберіг на щастя, радість, удачу. Лялька-мотанка «Птах Щастя» виготовлена у чорно-червоній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури (м. Запоріжжя). Використані тільки натуральні матеріали- лляний шпагат, кольорові нитки, дерев’яні бусини. Розмір 20х17 см. Довжина підвіски «китиця»20см, довжина закріплювального підвісу, прикрашеного бусинами-36см
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця до 21 червня 2020 року на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/05/13/lialka-motanka-ptakh-shchastia/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Як відбуватиметься послаблення карантину? Кому вдалося перемогти коронавірус? Чому медики так і не отримали обіцяну шалену – на 300 відсотків – доплату за роботу із COVID-19? Все про епідемію на Запоріжжі читайте у нашій рубриці «На часі».
Піднімаємо й інші важливі соціальні проблеми.
Чи реально людині із статусом «внутрішньо переміщена особа», скориставшись державними програмами допомоги, отримати власне житло? Як це зробити? – про це у матеріалі головної редакторки газети Наталії Зворигіної «Коридори надії»
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків історії, втім не у рамках шкільної програми.
«КРІМ ЗЕМСТВА (місцевого самоуправління) ОСВІТОЮ ТА МЕДИЦИНОЮ НА МІСЦЯХ – ЗАЙМАТИСЯ НІКОМУ!» – заявили катеринославські земці першого скликання ще у 1866 році. Який досвід попередників маємо використати сьогодні, щоб зберегти систему охорони здоров’я, як сільського, так і міського населення,- дізнайтесь із публікації місцевого краєзнавця Петра Кралєва «Вшанованих часом та величчю справ вознесемо на скрижалі літописної хроніки».
Познайомимо і з видатними постатями.
Скільки повітряних боїв провів легендарний льотчик-винищувач Олександр Покришкін в небі над Запоріжжям? Яку роль він зіграв в улюбленому мільйонами кіноглядачів фільмі відомого Леоніда Бикова «У бій ідуть одні старики»? Як склалася доля героя після війни? Про це у нашій публікації «Найхоробріший з хоробрих: повітряні шляхи Олександра Покришкіна»
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Туристичний сезон відбудеться – проте він точно не буде таким, як у попередні роки. Цю заяву днями зробив Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба. Експерти погоджуються, що цього разу слід покладати надії, насамперед, на внутрішній туризм. То яким же буде наш літній відпочинок-2020? Дізнайтесь із дослідження журналістки нашої газети Віталіни Московцевої «Літо-2020: час поміняти картинку»
Спонукаємо наших читачів і до корисного дозвілля
Національний заповідник «Хортиця» повідомив на своєму офіційному сайті, що знову приймає відвідувачів. За яких умов можна потрапити на екскурсію?-дізнайтесь із нашої газети.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» її ведучий Олександр Максимов здивує своїх читачів розповіддю про козу у … масці. Де вона була помічені? Читайте ПравдуЗП!
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.