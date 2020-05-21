Власники нерухомості поповнили запорізькі бюджети майже на 45 мільйонів

За чотири місяці до місцевих бюджетів регіону надійшло 44 мільйони 950 тисяч гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (без даних великих підприємств, зареєстрованих в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, запоріжці збільшили сплату податку на 971 тисячу гривень.
Зокрема, компанії, установи, організації спрямували 36,6 мільйона, від фізичних осіб надійшло 8,4 мільйона.
Найбільше поповнили скарбниці громад платники м. Запоріжжя – 15,4 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 6,9 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 5,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 3,9 мільйона, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 2,5 мільйона, Запорізького району – 2,5 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 2,2 мільйона тощо.
Станом на 1 травня в Запорізькій області зареєстровано 3964 власники нерухомості-юридичні особи та 27124 – фізичні особи, нерухомість яких підлягає оподаткуванню.
Нагадаємо, податок нараховується на житлову площу, яка перевищує 60 квадратних метрів для квартир, 120 квадратних метрів – для будинків і 180 квадратних метрів – для різних типів нерухомості. З першого по 30 березня 2020 року об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, були звільнені від оподаткування. У цьому році громадяни повинні сплатити податок до 30 серпня.
Головне управління ДПС у Запорізькій області