ДБР розслідує факт систематичного збуту наркотиків поліцейським на Запоріжжі

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, розпочали досудове розслідування за фактом систематичного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України).
За попередньою інформацією, поліцейський одного з районних відділень поліції ГУ Нацполіції в Запорізькій області налагодив схему систематичного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів третім особам.
Слідчими ДБР задокументовані факти продажу правоохоронцем наркотиків на загальну суму понад 25 тисяч гривень.
21 травня 2020 року правоохоронця було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після збуту наркотичних засобів.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, відсторонення його від займаної посади та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Запорізької області. Оперативний супровід – Управління внутрішньої безпеки у Запорізькій області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.