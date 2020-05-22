Представники національних спільнот Запоріжжя поділитися досвідом подолання пандемії

У День Вишиванки, Агенція регіональних ініціатив організувала прес-конференцію за участю представників національно-культурних спільнот Запоріжжя та області щодо обговорення питання боротьби з наслідками пандемії.
У хабі «Платформа Спільних дій» зустріч відкрив Олександр Павлов, керівник «Агенції регіональних ініціатив», який закликав представників національних спільнот поділитися досвідом подолання пандемії.
На думку Владислава Мороко, директора департаменту культури, туризму, національностей та релігії ЗОДА, найважливіше питання подолання пандемії – це суспільна підтримка. У випадку складних ситуацій першу скрипку завжди відіграє громадське суспільство та громадські організації. В Запорізькій області найпотужніші представники національних громад, вони показали свої можливості та використали свій потенціал на 100% у різних сферах допомоги під час карантину.
COVID закінчиться, але проблеми залишаться, тому треба міркувати над відкриттям соціально значущого Майданчика Допомоги.
Голова асоціації національних меншин Науфаль Хамдані наголосив, що пандемія – це виклик, який підкреслив, що ми повинні робити кроки уперед та робити їх разом. Армянська меншина, ромська спільнота, арабська меншина, єврейський центр та інші до коронавірусу об’єднувалися тільки завдяки культурним програмам, фестивалям тощо, тепер меншини працюють пліч опліч весь час. Пандемія – це екзамен, завдяки якому ми дуже подорослішали та зросли.
«Це у нас у крові, – так почав свою промову Рудольф Акопян, віце-президент спілки вірмен Запорізької області, – у складних ситуаціях ми завжди об’єднуємося. На початку пандемії ми окреслили коло осіб, які найбільше потребували нашої допомоги – це медики: ми опікувалися медпрацівниками 6-7 лікарень, яким привозили костюми, антисептики, ліки. Також ми доставляли продуктові набори незахищеним прошаркам населення. Як приклад соціального проекту під час карантину, можна відзначити наш проект соціальної зовнішньої реклами з закликом залишатися вдома».
Інеса Носенко, директор єврейського общинного центру «Мазаль Тов» звернула увагу присутніх на приказку «Спочатку наведи лад у своєму домі». Ще на початку розповсюдження вірусу мережа общинних центрів всього світу провели онлайн-конференцію, щоб найбільш повно та об’єктивно відобразити ситуацію та поділитися досвідом. Дуже важливо подбати про себе та оточення, тому що в критичних ситуаціях діє «принцип літака»- спочатку подбай про себе, а вже потім про дитину та оточуючих. Тому в «Мазаль Тов» почали з системного аналізу ситуації як у країні та місті в цілому, так і серед членів общини. Волонтери не тільки допомагали матеріально (гарячими обідами, харчовими наборами), але і закривали дуже велику потребу самоізольованих осіб в спілкуванні. Також волонтери допомагали перейти в онлайн світ, навчали нових можливостей в освіті та комунікаціях в інтернеті.
Не залишилась осторонь і татарська організація «Ялдуз». Заступник директора Алі Ямбулатов промовив: «Був заклик, люди допомагали матеріально, морально, розвозили, розносили. Ми не зупинились, будемо продовжувати боротися с COVID та допомагати населенню. Ми – це Україна!»
Олексій Падченко розповів про досвід Запорізької ромської організації «Лачо Дром» у боротьбі з коронавірусом: «На початку пандемії у нас уже були запущені два цікавих проекти, які ми швидко адаптували під виклики часу. В першу чергу ми забезпечили продуктовими наборами та лікарськими засобами літніх людей, щоб вони якнайдовше залишалися вдома. На наш бік були висловлювання в ЗМІ щодо підвищеної небезпеки з боку розповсюдження вірусу через ромське населення. Хочу підкреслити, що не було жодного випадка COVID серед ромського населення в Запорізькій області» .
COVID не відступив, він зробив невеличку паузу. Немає людей різних національностей, є люди. Багато з них відносяться до уразливих груп та потребують додаткової уваги.
Національні меншини та спільноти не зупиняться, а будуть продовжувати працювати та боротися з наслідками пандемії. Всім 36,6!