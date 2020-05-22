Ринок праці Запорізької області

Станом на 22 травня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 25,6 тис. осіб, з них 19,9 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 22 травня 2020 року – 1268 одиниць (у м. Запоріжжі – 637 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 20 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 14 безробітних).
З початку травня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 252 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 74 безробітні особи, яка перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.
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