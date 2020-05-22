Трудовий колектив ЗТМК заявляє про підготовку до страйку

Заява первинної організація Профспілки трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості України в ТОВ «ЗТМК» та трудового колективу підприємства до Прем’єр-міністру України Шмигаля Д.А., Голови Фонду державного майна України Сенниченка Д.В. та Голови Запорізької обласної державної адміністрації
ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» знаходиться в епіцентрі конфлікту, ініціаторами якого є окремі чиновники Фонду державного майна України, що реалізують непрозорий план щодо зміни керівництва нашого підприємства. Відбувається це з явними ознаками грубого порушення чинного законодавства, в закритому режимі, без пред’явлення будь-яких аргументів і планів подальшого розвитку комбінату.
Просимо звернути особливу увагу на ситуацію, яка виникла навколо ТОВ «ЗТМК», яка, на нашу думку, ризикує закінчитися повною зупинкою підприємства, позбавленням роботи 3 500 чоловік і втратою Україною унікального експортно-орієнтованого підприємства.
В даний момент наш трудовий колектив занепокоєний майбутнім ТОВ «ЗТМК». Кулуарний характер дій чиновників ФДМУ не залишає нам іншого вибору окрім як відкрито і публічно заявити про проблему на загальнонаціональному рівні.
Нагадаємо, що акціонерами ТОВ «ЗТМК» з 2013 року є українська держава в особі Фонду державного майна, яке володіє 51% акцій Товариства, і компанія TOLEXIS TRADING LIMITED, що входить в титановий бізнес міжнародної Group DF, яка володіє 49% акцій.
Ми вважаємо, що партнерство між державою і приватним інвестором може і повинно приносити позитивний ефект для роботи ТОВ «ЗТМК». Але також важливо, щоб ця співпраця була прозорою, взаємовигідною, і щоб обидві сторони працювали на один результат – на зростання показників виробництва, інвестиції в модернізацію і якість продукції, посилення позицій на міжнародних ринках, а також забезпечення трудового колективу стабільною роботою і заробітною платою.
З моменту створення ТОВ «ЗТМК» та приходу на посаду директора Володимира Сивака прагнення реалізовувати таку політику демонстрував тільки приватний інвестор. Ставлення власника 51% акцій ТОВ «ЗТМК» до ситуації на підприємстві, участь у вирішенні гострих проблем заводу, можна охарактеризувати термінами «пасивне» і «байдуже». Це факт, відомий всьому нашому колективу.
У поточному році Фонд державного майна України згадав про ТОВ «ЗТМК». Нам стало відомо, що вже двічі – 30 квітня і 12 травня 2020 року – чиновники Фонду держмайна вдавалися до спроб провести екстрені збори акціонерів Товариства з однією єдиною метою: призначити нового директора ТОВ «ЗТМК». Наскільки нам також відомо, людина, яку чиновники ФДМУ без конкурсу і прозорого відбору намагаються призначити новим директором, не є фахівцем в управлінні настільки складними підприємствами як ЗТМК. Більш того, кількість порушень, які допускаються при спробах призначення, свідчать тільки про одне – організаторів цих подій не турбує доля нашого підприємства. Беззаконня і закритість не можуть бути супутниками благих намірів і провісниками позитивних змін.
Нам також відомо, що нинішні дії чиновників ФДМУ обмежують права приватного акціонера, завдяки якому в складні роки підприємство працювало й розвивалося. Ми розуміємо, що ігнорування позиції власника 49% акцій ТОВ «ЗТМК» неминуче призведе до гострого конфлікту навколо підприємства. Чи варто говорити, що в ситуації протистояння жодне підприємство не може нормально працювати і розвиватися.
Профспілковий комітет і трудовий колектив ЗТМК висловлює довіру нинішньому директору Володимиру Сиваку, який неодноразово проявив себе як досвідчений керівник, здатний знаходити потрібні рішення для захисту інтересів підприємства і його працівників. Разом з тим вважаємо, що будь-яка дискусія про нове керівництво з боку будь-якого з акціонерів Товариства має відбуватись виключно при дотриманні наступних п’яти пунктів:
– відкритість і прозорість процесу прийняття рішень;
– законність рішень;
– врахування інтересів обох акціонерів і досягнення компромісів між ними щодо спірних питань;
– будь-який кандидат на посаду директора ТОВ «ЗТМК» зобов’язаний мати досвід управління великими промисловими об’єктами, мати розуміння специфіки роботи титанової галузі;
– будь-який кандидат на посаду директора ТОВ «ЗТМК» зобов’язаний пред’явити професійну стратегію роботи і розвитку підприємства.
Змушені констатувати, що нинішня спроба зміни директора ТОВ «ЗТМК» не відповідає жодному з цих критеріїв. Ми побоюємося, що дії окремих чиновників ФДМУ матимуть для нашого підприємства катастрофічні наслідки, і що на підприємство намагаються завести ліквідаційну комісію, а не кваліфікований менеджмент, який розуміє, як розвивати завод. В даний момент все говорить на користь того, що єдина мета подій – отримання контролю над майном підприємства і його розрахунковими рахунками.
Скажемо більше – ми впевнені, що конкретні чиновники, прикриваючись інтересами держави, насправді реалізують план неназваних поки груп впливу по захопленню підприємства.
Ця «партизанська війна» функціонерів проти міноритарного акціонера і нинішнього керівництва ТОВ «ЗТМК» вже підірвала стабільну роботу комбінату, а також поставила під загрозу міжнародні контракти та плани модернізації заводу.
Шановний пане Прем’єр-міністр!
Шановний пане Голова Фонду державного майна України!
Ми не знаємо, наскільки добре ви поінформовані про те, що сьогодні відбувається навколо ТОВ «ЗТМК». Це звернення має на меті донести до вас реальний стан справ і позицію трудового колективу нашого підприємства.
Закликаємо вас після прочитання цього звернення почати діяти. Ситуація, коли кілька виконавців у Фонді державного майна від імені держави на коліні розписали долю підприємства з багаторічною історією і традиціями, тисячами співробітників, унікальною продукцією та технологіями, є неприйнятною.
Повідомляємо Вам, що ЗТМК є складним технологічним промисловим підприємством зі значними екологічними ризиками. Нагадуємо також, що для Запоріжжя ЗТМК – одне з чотирьох містоутворюючих підприємств. Експерименти над багатотисячним колективом і комбінатом неприпустимі і неприйнятні.
Супроводжуємо наше звернення пакетом вимог і пропозицій:
- Призначення керівника ТОВ «ЗТМК» має відбуватися виключно прозоро і відкрито. Трудовий колектив не допустить призначення директора за закритими дверима;
- Призначення керівництва, яке не має стратегії розвитку підприємства, буде сприйняте трудовим колективом як усвідомлена дія, спрямоване на знищення заводу;
- Багатотисячний колектив ЗТМК не допустить, щоб в результаті тіньових рішень підприємство було зупинене і розпиляне на металобрухт, так як це вже сталося з багатьма іншими запорізькими підприємствами, зокрема – Запорізьким алюмінієвим комбінатом.
Найголовніше: ми вимагаємо від держави, як власника 51% частки в акціонерному капіталі Товариства, прозорої стратегії щодо комбінату. Тільки конструктивний діалог двох акціонерів ЗТМК, при безпосередній участі трудового колективу, дозволить уникнути соціальної напруженості на підприємстві, забезпечить надійну безперебійну роботу підприємства.
У РАЗІ, ЯКЩО СПРОБИ ЗМІНИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАВОДУ БУДУТЬ ВІДБУВАТИСЯ У ТОМУ Ж КЛЮЧІ, І КОНФРОНТАЦІЯ НАРОСТАТИМЕ, ПРОФСПІЛКА ПІДПРИЄМСТВА ГОТОВА ВИВЕСТИ ТРУДЯЩИХ НА СТРАЙК.
Також звертаємо Вашу увагу на те, що спроба незаконних кадрових ротацій носить ознаки можливої корупції. Ми готуємо звернення в САП і Офіс Генерального прокурора з метою провести розслідування наявності корупційної зацікавленості конкретних чиновників ФДМУ в призначеннях, що готуються.
Ми запрошуємо Вас відвідати наше підприємство і провести відверту розмову з керівництвом і трудовим колективом ЗТМК, що також може стати першим кроком для нормалізації ситуації навколо підприємства.
За дорученням профспілкового комітету ТОВ «ЗТМК»
Голова профкому ТОВ «ЗТМК» Л.В. Логвінова