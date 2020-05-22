Три тисячі запоріжців отримають понад 6,5 мільйона гривень податкової знижки

З початку року три тисячі запоріжців подали до податкової служби регіону декларації з метою отримання податкової знижки. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, після проведених перерахунків їм буде виплачено 6 мільйонів 552,5 тисячі гривень раніше сплаченого податку на доходи фізичних осіб.
Аби отримати компенсацію від держави, варто пам’ятати декілька правил. Податкова знижка надається виключно фізичним особам, які не є суб’єктами господарювання. Фактично, це документально підтверджена сума витрат громадянина у зв’язку з придбанням товарів, робіт або послуг упродовж одного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного у вигляді заробітної плати.
Крім того, витрати мають бути підтверджені документально (платіжними та розрахунковими документами, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами тощо).
Податкова знижка надається виключно резиденту України, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має про це відмітку у паспорті.
Скористатися правом на нарахування податкової знижки можна лише за витратами попереднього року. На наступний рік це право не переноситься.
Подати документи необхідно до кінця поточного року. Зробити це можливо в режимі онлайн через Електронний кабінет платника: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС: https://tax.gov.ua.
Головне управління ДПС у Запорізькій області