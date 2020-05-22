У конкурсі міні-грантів Екошкола приймуть участь учні з більш ніж 20 міст

Прийом заявок на участь у конкурсі учнівських проектів у Екошколі – продовжується. Команди, які пройшли навчання в Екошколі, можуть подати конкурсні роботи на розгляд експертного журі до 1 червня. Захист робіт та розіграш грантів на реалізацію проектів- переможців буде проходити 18-19 червня.
На сьогодні в Екошколі зареєстровано понад 1200 учнів з усіх куточків України. Зокрема заявки надійшли з таких міст, містечок та сіл – Старий Мізунь, Селидово, Слов’янськ, Ізяславськ, Люботин, Бердянськ, Шостка, Біла Церква, Львів, с. Дивізія (Одеська обл.), смт. Кушугум, Шумськ, Краматорськ, Лютіж, Мирноград, с. Дубриничі, Ватутіне та інші.
Мета проекту «Екошкола» – об’єднати та створити екологічний актив молодіжної спільноти, популяризувати екологічний спосіб життя серед молоді й підвищити культуру ресурсо- та енергозбереження.
«Сьогодні ми усі вчимося жити у новій реальності. Он-лайн спілкування, он-лайн свята, он-лайн навчання, он-лайн екзамени та он-лайн випускні. І цього року захист екопроектів в Екошколі також пройде он-лайн. Ми запустили платформу Екошкола в мережі ще восени. І завдяки цьому навчання не переривалося ні на мить. Кожен бажаючий учень може отримати необхідні знання в Екошколі та надати свої екопроекти на розгляд журі. Найкращі, отримають гранти від «Фармак». Ми створили навчальну програму «Екошкола» з метою виховати нових амбасадорів екологічної культури. «Фармак» розуміє важливість глобальних кліматичних змін на планеті та той критичній рівень впливу людини на екологію. Компанія прикладає максимум зусиль, щоб зменшити негативні тренди в екології. Збільшуючи виробничі потужності, «Фармак» намагається мінімізувати вплив на довкілля. За 2019 рік споживання електроенергії зменшилося на 10%; газу на 20% на гривню випущеної продукції проти аналогічного періоду 2018 року. Крім того ми всіляко сприяємо підвищенню екологічної свідомості українців. Крім проекту Екошкола, ми проводимо екоекскурсії, реалізовуємо проект «Зелений» офіс, та всіма доступними методами поширюємо екокультуру в країні. Тож запрошуємо усіх бажаючих приєднатися до екоруху «Фармак»», – зазначила Олена Зубарєва, керівник департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку АТ «Фармак».
У 2020 році до проекту «Екошкола Фармак» приєднався Національний центр «Мала академія наук України».
Довідка про проект
У 2018 році пілот проекту «Екошкола» було успішно реалізовано в Шостці, де розташований департамент із виробництва АФІ АТ «Фармак». Його учасниками стали 9 шкіл міста. У межах проекту учні 8–11 класів пройшли освітній курс, який тривав 8 місяців, із глобальних теоретичних екологічних питань і навчилися застосовувати здобуті знання на практиці. Найкращі проекти, спрямовані на розв’язання екологічних проблем конкретної школи, отримали міні-гранти від АТ «Фармак» на їх реалізацію. Успішний старт проекту «Екошкола» дав змогу транслювати його в різні частини України, залучаючи драйверів екологічно-просвітницького руху, соціально-відповідальний бізнес і, головне, – небайдужу, прогресивну молодь країни. У 2018 році проект «Екошкола» увійшов до 20-ки найкращих соціальних проектів України.
У 2019 році «Фармак» розширив межі екологічного проекту «Екошкола» та залучив до нього 10 шкіл Києва. Для школярів було розроблено унікальний навчально-методичний посібник, який увібрав у себе найголовніші та найважливіші питання, з якими стикається сьогодні світ. Навчально-методичний посібник «Екошкола» схвалено Міністерством освіти та науки України.
З 1 вересня «Екошкола» стала національним проектом і охопила всю Україну, запустивши онлайн-платформу https://ecoschool.com.ua
Реалізовані проекти:
«Зарядка Драйв». Велосипед-генератор, який виробляє енергію й заряджає мобільні пристрої.
Встановлення фонтанчиків, з яких можна пити очищену воду.
Встановлення сенсорних водопровідних змішувачів.
«Друге життя органічних відходів». На прилеглій території навчального закладу встановлена система ферментації органічних відходів у вигляді міні-верміфабрики.
«Біогумус» – термокомпостер для перероблення органічного сміття й отримання біогумусу, який є добривом для рослин.
«Крапля за краплею витікає річка». Економія води завдяки встановленню економізатора-аератора на змішувачі. Пристрій дає змогу скоротити на 50% споживання води.
«Яскрава школа». Лампи розжарювання замінені на енергоощадні LED-лампи. Завдяки цьому споживання електроенергії в навчальному закладі може зменшитися в 7 разів.
«Оптимізація й ефективне використання тепла в приміщенні».
«Створення навчально-дослідницьких екоклумб школи».
«Школа – без пластику».
Нагороди проекту «Екошкола»:
1. Фіналіст у категорії «Планета», Partnership for Sustainability Award 2019.
2. У Топ-10 проектів сталого розвитку України за версією журналу «ТОП-100. Рейтинг крупнейших».
3. Відзнака Глобальної Мережі ООН – Green Business Ukraine.
4. Топ-20 компаній із найкращими соціально відповідальними практиками за результатами тижневика «ФОКУС».
5. «Екошкола» – один із найкращих екопроектів «ECOtransformation».
Подробиці на сторінці Фейсбук @EcoschoolFarmak або на сайті ecoschool.com.ua
Тетяна Писана
Старший фахівець
Департамент корпоративних
комунікацій