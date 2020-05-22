«Зміцнення позицій українського виробника – стратегічне питання для України», – Володимир Костюк

Виконавчий директор АТ «Фармак» Владимир Костюк був обраний до нового складу Ради директорів Спілки українських підприємців (СУП). За статутом Спілки раз на два роки відбувається ротація та змінюється 30% складу ради.
«”Фармак” – вітчизняна компанія-лідер фармацевтичного ринку України з 2010 року. Для нас важливо мати відкритий діалог із владою та доносити ідею балансу між фокусом на іноземні інвестиції та національного виробника. Сьогодні значний акцент у стратегії економічного розвитку України приділяють залученню закордонних інвестицій. На мою думку, починати потрібно з іншого – створити в Україні бізнес-клімат, що дасть змогу утримувати та розвивати ці інвестиції. Вивести взаємодію влади та внутрішнього інвестора, національного виробника й постачальника послуг на новий рівень. На позиції члена Ради директорів СУП я, спільно з іншими членами, буду вибудовувати ефективну комунікацію актуальних проблем української ділової спільноти з ключовими політичними стейкхолдерами. Пропонувати конструктивні шляхи розв’язання наявних проблем, що ґрунтуються на найкращому світовому досвіді. Основні напрями, на які я планую спрямувати роботу, – це стимулювання розвитку українського підприємця, нарощення експорту українських товарів та послуг і вдосконалення законодавства у сфері виробництва та обігу лікарських засобів. Я впевнений, що мій власний досвід, як і майже сторічний досвід “Фармак”, сприятиме подальшому розвитку СУП як головного захисника інтересів українського підприємця», – зазначив Володимир Костюк, виконавчий директор АТ «Фармак».
«У період кризи особливо важлива робота бізнес-асоціацій та їхня інституційна сталість. Ми впевнені, що якісне корпоративне управління – це одна зі складових стійкого розвитку та зміцнення організацій. Надзвичайно рада, що до розвитку Спілки та реалізації її місії – покращення ділового клімату в Україні – долучаються лише справжні професіонали та лідери у своїх галузях. Зокрема, інноваційність такої компанії, як “Фармак”, сприятиме впровадженню сучасних практик і в діяльності нашої спільноти. Переконана, завдяки досвіду та енергії новообраних членів Ради директорів СУП голос українського бізнесу звучатиме ще потужніше», – підкреслила Катерина Глазкова, виконавча директорка Спілки українських підприємців.
«Фармак» приєднався до СУП у 2019 році.
Повний склад Ради Директорів СУП:
виконавчий директор компанії «Фармак» Володимир Костюк,
засновниця та директорка компанії RITO Тетяна Абрамова,
співзасновник та член ради директорів компанії SoftServe Тарас Вервега,
співвласник та голова наглядової ради «Кормотех» Ростислав Вовк,
президент та засновник торгово-промислового холдингу UBC Group Ігор Гуменний,
віцепрезидент міжнародного інвестиційного фонду SigmaBleyzer та віцепрезидент аграрної компанії AgroGeneration Владислава Магалецька,
голова правління «Віннер Груп Україна» Петро Рондяк,
співзасновник компанії «Нова пошта» Вячеслав Климов,
власниця компанії Stekloplast Наталія Єремєєва,
керівний партнер юридичної компанії Arzinger Тімур Бондарєв,
голова наглядової ради ТМ «Космо» Сергій Бартощук,
засновник групи компаній «Текстиль-Контакт» Олександр Соколовський,
CEO юридичної компанії MBP Group Соломія Марчук,
голова наглядової ради UAPAY Анатолій Зарахович.
Тетяна Писана
Старший фахівець
Департамент корпоративних
комунікацій