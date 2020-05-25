Запорізькі підприємці сплатили до місцевих бюджетів 320 мільйонів

Запорізькі підприємці сплатили до місцевих бюджетів 320 мільйонів

За чотири місяці до місцевих бюджетів регіону надійшло 320 мільйонів 170 тисяч гривень єдиного податку. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, у порівнянні з минулим роком запорізькі підприємці збільшили сплату майже на 24 мільйона або на 8 відсотків.

Так, з початку року до міського бюджету Запоріжжя спрямовано майже 202 мільйони, що перевищило минулорічний показник на 16,3 мільйона. Мелітопольські і веселівські суб’єкти господарювання перерахували до скарбниць громад 35,4 мільйона, бердянські і приморські – 25,2 мільйона, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – близько 10 мільйонів, василівські та михайлівські – 8,2 мільйона, запорізькі – 7,8 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 7,3 мільйона, оріхівські та гуляйпільські – 7 мільйонів, токмацькі і чернігівські – 7 мільйонів тощо.

Усього на Запоріжжі станом на 1 травня за спрощеною системою оподаткування працюють 50430 фізичних осіб-підприємців, що на 2670 більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Зокрема, у першій групі перебувають 8374 платники, у другій групі – 23274, у третій – 18782.

Запорізькі ФОПи забезпечують робочими місяцями майже 32 тисячі громадян, що перевищує дані чотирьох місяців 2019 року на 2,6 тисячі.

Нагадаємо, ставки єдиного податку для підприємців І групи у 2020 році складають до 10 відсотків від прожиткового мінімуму, тобто до 210,20 гривні, для ІІ групи – 20 відсотків від мінімальної зарплати, тобто 944,60 гривні, для ІІІ групи – 5 відсотків від доходу або 3 відсотки від доходу за умови сплати ПДВ.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка