В Запорізькій області податкові борги скорочено на 46 мільйонів

У січні-квітні 2020 року за рахунок погашення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів надійшло 46 мільйонів 400 тисяч гривень. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, з цієї суми до державної скарбниці спрямовано 32 мільйони 300 тисяч, до місцевих бюджетів – 14 мільйонів 100 тисяч.
З початку року фахівці податкової служби регіону подали до суду більше сотні позовів про стягнення недоїмки на суму майже 43 мільйони. На даний час задоволено 29 із них на суму 23 мільйони, до бюджету вже сплачено 2,7 мільйона гривень.
Також за цей час з рахунків боржників стягнуто платіжними вимогами 1,8 мільйона. Від підприємств, які знаходяться в процедурах банкрутства, до бюджету залучено близько 4 мільйонів, від реалізації дебіторської заборгованості – 400 тисяч тощо.
Крім того, упродовж чотирьох місяців списано безнадійний податковий борг у розмірі 192,5 мільйона, у тому числі 182,6 мільйона – у зв’язку з ліквідацією боржників-банкрутів.
Нагадаємо, у разі виникнення податкової заборгованості платник податків має право звернутися до податкового органу із заявою про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу. Ця норма встановлена ст. 100 Податкового кодексу України, а відповідний порядок затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2012р. №1261.
Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, розміщена на сайті податкової служби: https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/296361.html.
Головне управління ДПС у Запорізькій області