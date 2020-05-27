Плата за землю: бюджети запорізьких громад отримали понад 260 мільйонів

У січні-квітні 2020 року до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 260 мільйонів 534 тисячі гривень земельного податку та орендної плати. Зокрема, землекористувачі-юридичні особи сплатили більше 228 мільйонів, фізичні особи – майже 32 мільйони гривень. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов.
Із загальної суми 93,3 мільйона спрямовано до міської скарбниці м. Запоріжжя, 34,3 мільйона отримали бюджети м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів, майже 23 мільйони – м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів, 22,6 мільйона – м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів, 18 мільйонів – Пологівського, Більмацького та Розівського районів, 14,3 мільйона – Якимівського та Приазовського районів, понад 14 мільйонів – Василівського та Михайлівського районів, 14 мільйонів – Оріхівського та Гуляйпільського районів тощо.
Всього у Запорізькій області нараховується 8913 землекористувачів-юридичних осіб та 20994 фізичні особи.
Нагадаємо, відповідно до Закону України від 30.03.2020 року №540 не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 31 березня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності.
Платникам, які визначили податкові зобов’язання на підставі податкових декларацій, необхідно перерахувати платіж за квітень 2020 року за місцезнаходженням земельної ділянки до 30 червня 2020 року, без нарахування пені та штрафних санкцій за порушення термінів.
Головне управління ДПС у Запорізькій області