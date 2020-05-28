«Чорна мітка» для пологового відділення.

Вдруге за короткий час при пологах, що проходили у акушерському відділенні Енергодарської лікарні, загинуло немовля. Час відповідальним особам зробити висновки.
У суботу, 23 травня, 37-річну вагітну жінку у критичному стані каретою швидкої допомоги доправили із Кам’янсько-Дніпровського району до акушерського відділення Енергодарської СМСЧ.
Керівник Енергодарської СМСЧ Андрій Бредихин на офіційній сторінці в Фейсбук повідомив: «У суботу, 23 травня, в пологове відділення Енергодарської СМСЧ надійшов телефонний дзвінок від швидкої медичної допомоги Кам’янко-Дніпровського району: «Веземо жінку в тяжкому стані, будьте готові до прийому пацієнтки». Так до пологового відділення СМСЧ о 14:35 суботи поступила 37-річна мешканка міста Запоріжжя, яка в той день перебувала в гостях в одному з сіл Кам’янко-Дніпровського району. В пологове відділення жінка надійшла з масивною кровотечею на тлі підвищення артеріального тиску за 200 мм рт ст. Рахунок йшов на секунди! Вже о 14:50 жінка знаходилась на операційному столі. На превеликий жаль, плід врятувати не вдалося, але життя породіллі лікарі все ж змогли врятувати! Після із Запоріжжя санавіацією до СМСЧ прибули анестезіологічна бригада та ургентний акушер-гінеколог. До самого приїзду бригади лікарів із обласного центру пацієнтка знаходилась у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії медсанчастини. Надвечір суботи, 23 травня, жінку доправили медичним транспортом у супроводі анестезіолога та акушера-гінеколога до Запорізької обласної клінічної лікарні. На сьогодні стан жінки важкий, але стабільний».
Факт порятунку пацієнтки Андрій Бредихин подає із знаком оклику, – не просто так. Аналогічний випадок, але вже із загибеллю не тільки немовляти, але й молодої матері, стався тут нещодавно. Тоді також після невдалого кесаревого розтину померли немовля, а згодом – і його мати. Тож особі, відповідальній за стан справ у цьому лікарняному закладі, вкрай важливо наголосити, мовляв, вже цього разу принаймні не загубили життя жінки.
А того разу, що стався 10 березня, у 34-річної жительки Енергодара Олени – дружини Святослава Наумічева на 7,5 місяці вагітності відійшли води. Її доправили до пологового відділення Енергодарської лікарні. Після хірургічного втручання (кесарів розтин) – дитину визнали мертвонародженую, а молоду маму перевели до реанімації, підключили до апарату ШВЛ. Рідня наполягала на негайному переведенні жінки до обласної лікарні. Але медики у Енергодарі на це поголилися лише тоді, коли у неї відмовили нирки, виявили сепсис і були зафіксовані ускладнення у стані легеневої системи.
Фахівці обласної лікарні 43 доби боролися за її життя, але врятувати не змогли, жінка померла.
Невтішний молодий батько хотів разом з матір’ю поховати і свого первістка – маленької Емілії, так планували назвати дівчинку батьки, тіло якої, як він був певен, адже, за його словами, домовився про це із керівництвом пологового відділення, весь час, що вели боротьбу за життя матері, перебувало в Енергодарському морзі. Чоловік додав, що кожен день перебування його дружини в лікарні коштував 5 тисяч гривень, тому він відклав похорон дитини. Йому обіцяли, що його тіло будуть зберігати у морзі стільки, скільки потрібно. Однак у морзі маленького тільця не виявилося. Працівники не надали зрозумілих пояснень, куди зникло тіло новонародженої дитини.
За словами батька, спочатку йому сказали, що відправили його до Запоріжжя на судмедекспертизу.
Але як згодом з’ясувалося, його там не було. Світлана Коротаєва, медичний реєстратор судмедекспертизи КУ «Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи» Запорізької обласної ради підтвердила: «До нас це тіло не ніколи не привозили. У нас всі такі надходження фіксуються. Я особисто їх приймаю і фіксую»
Потім батьку сказали, що тіло померлої новонародженої дівчинки піддали кремації разом з, так званими, медичними відходами. Таку версію висунула медичний директор Енергодарської лікарні Ірина Жиркова, коли коментувала даний інцидент журналістам телеканалу «Україна». Вона також повідомила, що тіло дитини 43 дні пролежало у них, тому вони, без згоди рідних, піддали кремації тіло дівчинки.
Ірина Жиркова, медична директорка Енергодарської СМСЧ: « Його піддали кремації. Коробка з тілом пролежала 43 дні. На кремацію ми передаємо великі обсяги.»
- Якщо в морг тіло дитини не надходило, якщо записів, що його відправили на поховання, тут немає, то в голову лізуть різні фантастичні ідеї – починаючи з того, що його продали в якусь приватну клініку, або дитина, може, жива була… а може просто десь з біоматеріалом закопали …Чому ж у мене не спитали? – ледь стримується батько.
Рідні померлої породіллі звернулися до поліції з вимогою розслідувати справу щодо обставин смерті жінки та зникнення тіла її новонародженої дитини.
Адвокатка родини Любов Цигиця закидає медикам службову недбалість та знущання із тіла загиблої дитини.
- У кримінальному кодексі є відповідна стаття, яка визнає зникнення тіла саме знущанням з нього, – зазначає адвокатка.
Втім, слідство може просунутися лише після того, як отримає висновки щодо дій лікарів від відповідної експертної медкомісії, яку мають створити у департаменті охорони здоров’я ЗОДА. Але це відбудеться не раніше, ніж закінчиться карантин. Тож нині в Енергодарі триває слідство внутрішньо лікарняної медичної комісією та розслідування правоохоронних органів. Завідувач акушерським відділенням Валерій Курченко відсторонений від посади на час розслідування.
Цей випадок материнської смерті в місті – перший за останні 16 років. Але факт того, що невдовзі по ньому, а саме 23 травня, тут стався аналогічний – із загибеллю немовляти під час кесаревого розтину, свідчить: не все так добре у «Данському королівстві».
Тож напевне медичним високопосадовцям варто уважніше придивитись до цієї лікарні, щоб якнайшвидше виявити всі негаразди і у подальшому убезпечити життя вагітних жінок і немовлят.
Наталя Зворигіна, «Запорізька правда»